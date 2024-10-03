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Mash: у режиссера Константина Мурзенко нашли долг на полтора миллиона рублей

03 октября 2024, 13:37
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Полтора миллиона рублей задолжал налоговой актер и режиссер Константин Мурзенко (на фото справа), известный по роли «фашиста» в фильме «Брат-2» Алексея Балабанова. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.


Уточняется, что артисту заблокировали счета в количестве восьми штук. По информации журналистов, мужчина не платит налоги на протяжении пяти лет, с 2019 года. В случае невыплаты долга, Мурзенко может грозить штраф в размере до 600 тысяч рублей, либо до двух лет реального срока, или же принудительные работы.

Фильмография Мурзенко насчитывает свыше 70 работ: «Мама не горюй», «Беспринципные», «Реальные пацаны», «Ночной дозор», «Король и шут» и прочие.

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#звёзды
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#деньги
«Болтала чепуху»: Пригожин рассказал, за что требует извинений от Успенской
Пригожин: Успенская, как минимум, должна передо мной извиниться
03 октября 2024, 12:57

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

По поводу пропажи дочери Любови Успенской ходят разные теории. С ней не могут связаться уже несколько дней.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сообщил, что, возможно, ситуация под контролем, однако сама артистка в силу своей эмоциональности делает из этого шоу.

«Я очень сочувствую Любе, но она очень эмоциональный человек. Буквально недавно она мне такое наговорила… Она поддалась на фейковое видео, на провокацию в нем, и сказала, что не хочет со мной дружить. Я говорил ей, что это фейк. После того, как она наговорила мне кучу гадостей в телефон, я даже не хочу с ней общаться. Я не ожидал. Несмотря на то, что она женщина, она, как минимум, должна передо мной извиниться. Я сохранил эту аудиозапись на случай, если она скажет, что этого не было», — заявил продюсер.

Он добавил, что она уже не в первый раз позволяет подобные «выпады» в его сторону.

«Она еще где-то болтала чепуху про меня, но я не обратил внимание. Она может себе позволить резонировать некрасивыми словами. Зная ее характер, я готов на какие-то вещи закрыть глаза. Она может обидеть человека, не разобравшись ни в чем. Может сегодня в любви признаваться, а завтра проклинать», — поделился Пригожин.

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«Жмот и скряга»: почему Агата Муцениеце назвала новый суд с Прилучным «адом» и с кем останутся дети
03 октября 2024, 12:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают судебные разбирательства. В данный момент актеры решают, с кем будут жить их общие дети. О том, как прошел судебный процесс и почему актриса назвала его «адом» расскажет редакция «Радио 1».

Судебный процесс Муцениеце и Прилучного


Вечером 2 октября прошло очередное судебное заседание, на которое экс-супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце прибыли лично. Это было первое слушание по делу об определении места жительства их совместных детей — 11-летнего Тимофея и 8-летней Мии. Заседание длилось почти пять часов. Павел, общаясь с журналистами, отметил, что дело все еще в процессе, и подчеркнул, что в первую очередь думает о своих детях, но подробностей раскрыть не может. Агата, в свою очередь, отказалась от комментариев и покинула зал суда в явно расстроенном состоянии, пишет издание «Super.ru».


Агата Муцениеце рассказала о судебном процессе с Прилучным


В своих социальных сетях артистка поделилась своими впечатлениями от заседания. Она не скрывает, что шокирована происходящим. Пока суд не вынес окончательного решения, борьба за опеку над детьми продолжается.

«Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит — это полный ад. Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала вчера я! Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе! Жестокость, с которой решает это все вторая сторона подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! Что тоже печально! Но я верю, что добро всегда побеждает зло! И я верю, что Бог все видит! Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра! Мамы сильные, мамы все могут!» — написала актриса в телеграм-канале.

«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей

Прилучный заявил, что действует в интересах детей


«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный корреспонденту 5-tv.ru, покидая здание суда.

По словам Павла, сейчас он не может разглашать детали, поскольку судебный процесс все еще идет. Он также заявил, что информация о сборе некоего компромата на экс-жену— «глупости».

«Мы ведем законную игру», — отметила адвокат Прилучного.

Суд по поводу алиментов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Напомним, ранее Агата уже судилась с экс-супругом по поводу алиментов и выиграла дело. Тогда она недоумевала, почему Павел, обладая финансовыми возможностями, не спешит поддерживать своих детей материально.
«Прерву свое молчание. Скажу только одно: 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям», — сообщила она.

Реакция подписчиков


Сразу после развода знаменитой пары, поклонники артистов разделились на два лагеря. Одни встали на сторону Павла Прилучного, другие принялись защищать Агату, оставшуюся с двумя детьми.

«Паша жмот и скряга», «Он хочет забрать детей, чтобы Агата платила ему, а не он ей, расчетливый», — пишут пользователи Сети.

При этом, как отмечают эксперты, если суд определит место жительства Тимофея и Мии с отцом, то, возможно, актёра вообще освободят от алиментных обязательств и действительно возложат их на Агату. Поговаривают, что Павел настолько зол на бывшую жену, что вообще собирается лишить её родительских прав.

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Иосиф Пригожин рассказал, куда могла пропасть дочь Успенской
Пригожин: Дочь Успенской могла психануть и спрятаться от нее
03 октября 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Певица Любовь Успенская в среду, 2 октября, заявила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной. По словам артистки, дочь могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР).
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сообщил, что соседи, с которыми у России на сегодняшний день конфликт, способны на любые коварства и подлости, однако стоит все тщательно тщательно проверить.

«Дочь Любы уже один раз пропадала и оказывалась в Америке. Здесь должны разбираться специалисты в области поиска граждан. Надо посмотреть, во-первых, где и когда она пересекала границу. Как только будет понятно, что она не вылетала за границу, можно искать где-то на нашей территории. Сначала нужно изучить вопрос, поискать ее везде. Может, она где-то в больнице», — сказал продюсер.

Он добавил, что также не стоит исключать семейные ссоры между Любовью Успенской и ее дочерью.

«У них же всегда были непростые отношения. Я очень сочувствую Любе, но она очень эмоциональный человек. Она может себе позволить резонировать некрасивыми словами. Возможно, она сэмоционировала в сторону дочки, что-то сказала, а та просто могла психануть и спрятаться от нее. Зная ее эмоциональность, можно предположить все, что угодно. Она может хабалисто обидеть человека, не разобравшись. Я всегда старался ее поддерживать, помогал в том, что дочь еще в первый раз вернулась домой, но Люба не подарок», — предположил бизнесмен.

По словам Иосифа Пригожина, можно строить множество теорий, но не забывать про официальные поиски и утверждения специалистов.

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Пропала дочь Любови Успенской
Baza: пропала дочь Любови Успенской
02 октября 2024, 21:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь исполнительницы Любови Успенской Татьяна пропала. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что, по мнению знаменитости, родственница могла быть похищена из-за концертов селебрити в Луганской и Донецкой народных республиках. Татьяна не выходит на связь в течение пяти дней.

Ранее в Госдуме рекомендовали звездам, покинувшим РФ, отправиться на спецоперацию. Свое мнение на этот счет высказали сразу два парламентария — Олег Нилов и Михаил Делягин.

Депутаты назвали знаменитостей «пилигримами», а также «беженцами». В частности, народные избранники уверены, что Максиму Галкину*, Андрею Макаревичу* и еще одной певице следует раскаяться и признать собственные ошибки.

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Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии
02 октября 2024, 18:40

Скриншот из программы «Вечерний Ургант»

Скандал вокруг рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) продолжает обрастать новыми подробностями и затрагивает всё больше людей. В Сети активно обсуждают певицу Бейонсе и её мужа Jay-Z, Леди Гагу, Рианну, Эминема, Адель, Канье Уэста и многих других, так или иначе имеющих отношение к «Белым вечеринкам» рэпера. Однако то, что с именем скандального артиста связан российский актер Александр Робак – окончательно шокировало общество. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Связь Робака и Пи Дидди

Фото: соцсети П. Дидди

На данный момент весь мир обсуждает, что же на самом деле происходило в Голливуде в нулевых. Люди тщательно анализируют каждое высказывание знаменитостей, присутствовавших на «Белых» вечеринках, чтобы понять, что там происходило на самом деле.

Оказалось, что и российский актер Александр Робак лично знаком с известным рэпером Пи Дидди. Все события произошли во время отдыха в Сен-Тропе в 2006 году. Во время съемок фильма «Ненасытные» на яхте актер услышал крики о помощи за бортом.

«Выхожу, сажусь, в руках бокал «Розе». И вдруг слышу крик с тендера: «Хэлп! Хэлп!». Я встаю, понимаю, что какие-то люди просят помощи», — вспоминал этот момент Робак на телепередаче в 2020 году.

На небольшой лодке находились рэпер Шон Комбс, его мать, девушка и друзья. Судно быстро начало тонуть, и необходимость действовать была критической.

Причиной аварии стал пробой в корпусе и сильная буря на море. Чтобы спасти людей, Александр разбудил капитана яхты, и они совместно начали спасательную операцию. В конечном итоге, благодаря их совместным усилиям, удалось вывести людей в безопасное место. Спасенных подняли на борт и накрыли полотенцами.

Компания, в которой был Пи Дидди, провела около часа на яхте, пока пострадавшие приходили в себя. На следующий день всех спасителей пригласили на огромную яхту рэпера, но Александр так и не смог туда добраться. Все изменил один неожиданный инцидент.

По словам Робака, перед визитом к артисту им вернули полотенца, которыми укрыли спасаемых, но в мусорном пакете. Это отношение расстроило капитана, и команда приняла решение не идти в гости.

«Перед тем, как мы собирались ехать к ним на яхту, представители Дидди вернули нам полотенца, в которые мы их укрывали днем ранее. Вернули в черном мусорном пакете мокрые и невысушенные. Это настолько обескуражило нашего капитана, что мы решили не обижать его и не ходить на яхту к Дидди», — пояснил Робак.
После недавнего задержания рэпера многие известные события теперь воспринимаются публикой совершенно иначе, подобно истории с Робаком. Снимок, на котором он запечатлён с рэпером, стал быстро распространяться в Интернете, и люди стали философски размышлять о том, «что, если бы Робак не услышал крики о помощи…».

Фото: соцсети П. Дидди


Обвинения против Пи Дидди


В сентябре текущего года рэпер был арестован по обвинениям в рэкете, секс-торговле, организации проституции и насильственных действиях. На данный момент против Комбса выдвинуто как минимум восемь отдельных исков. Он сейчас находится в следственном изоляторе в Бруклине.

Выяснилось, что именно он был в центре множества скандалов, происходивших в Голливуде в нулевых. Рэпер был успешным продюсером на своем лейбле Bad Boy Records, а также славился организацией «Белых вечеринок», на которые допускались лишь избранные. На этих мероприятиях, по данным Page Six, он оскорблял женщин и принуждал их к интимным отношениям, создавая преступную сеть по торговле людьми.

Известно о 16 случаях организованных оргий, проходивших во время мероприятий под названием Freak-Offs. Интересным фактом является то, что каждое такое «мероприятие» фиксировалось на камеру с целью создания компрометирующих материалов, чтобы в будущем иметь возможность шантажировать участников, если они решат об этом рассказать. Эти вечера проводились с 1998 по 2009 годы.

«Если вы присутствовали на этих сексуальных тусовках, то вас могли снимать со всех углов, в том числе и с тех, о которых вы даже не подозревали», — заявил источник в разговоре с The New York Post.

На фоне этого в интернете начали всплывать разные подозрительные истории, связанные с рэпером. Например, общественность смущает связь Дидди и Джастина Бибера, который часто проводил время с ним и был на его вечеринках.

Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?
Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?

Среди людей возникли подозрения, что рэпер мог совершать насильственные действия по отношению к юному артисту. Намеки на это можно было увидеть в клипе Бибера «Yummy», который вышел в 2020 году, так как во время съемок он неоднократно плакал и говорил о жестоком обращении по отношению к себе. Также Эминем не раз поднимал тему злодеяний своего коллеги в своих песнях, раскрывая множество деталей, касающихся этих событий.

В песне J. Cole «She Knows» упоминаются покойные исполнители: Алия, Left Eye и Майкл Джексон. Рэпер интересно связывает их смерть, что привело многих к мысли, будто их мог «заказать» P. Diddy. В припеве звучит фраза «She Knows», и многие восприняли это как намёк на Бейонсе, поскольку её девичья фамилия (Knowles) созвучна с ней. Поскольку Бейонсе замужем за Jay-Z, лучшим другом P. Diddy, многие расставили всё по полочкам.

Однако то, что Пи Дидди причастен к ряду преступлений открыто заговорили только в ноябре 2023 года, когда бывшая подруга рэпера, певица Кассандра Вентура, известная как Кэсси, обвинила его в физическом и сексуальном насилии, а также торговле людьми. Она заявила, что Комбс мог быть причастен к подрыву автомобиля рэпера Кида Кади, нового партнёра Вентуры.

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«Вытерли ноги»: почему Константин Меладзе ушел от Веры Брежневой и что с ней произошло в Европе
02 октября 2024, 18:11

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После своего стремительного отъезда из России и развода с Константином Меладзе певица Вера Брежнева продолжает активно искать спонсоров. На днях она вновь сделала попытку поправить финансовые дела и анонсировала гастрольный тур по Европе, но в последний момент отменила один из предстоящих концертов. О том, как сейчас живет артистка расскажет редакция «Радио 1».

Отмена концерта Брежневой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В социальных сетях Веры Брежневой появились сообщения о её планах выступить перед поклонниками в Польше. По предварительным сведениям, певица планировала масштабное шоу с танцевальной группой. Однако буквально за несколько дней до начала тура она огорошила своих поклонников новостью о том, что концерт отменён.

В своем блоге Вера опубликовала пост, в котором заявила, что ей не суждено выйти на сцену в Польше в ближайшее время. По её словам, виновниками отмены стали организаторы, которые не выполнили свои обязательства.

«Недавно я анонсировала тур, но в процессе подготовки оказалось, что организаторы не выполнили свои обязательства. После некоторой паузы, во время которой моя команда пыталась спасти ситуацию, я вынуждена объявить отмену тура, запланированного на ноябрь», – сообщила она.

Для Брежневой неудача стала далеко не первой в последнее время. Ранее она уже попала в неловкую ситуацию во время визита в Казахстан, а также опозорилась во время песенного конкурса в Европе, где исполняла песни на русском языке, хотя раньше активно избегала этого. Позже она снова оказалась в затруднительном положении из-за «голого» клипа.

В соцсетях вокруг Брежневой развернулся настоящий шум. Комментаторы, порядком уставшие от постоянных неудач певицы, возликовали, увидев всю безысходность её положения.

«Об нее вытерли ноги в Европе», «Грош цена певичке», «Она уже и голая пляшет, не знает как заработать, но и этим не собрала зал», – пишут пользователи Сети.

Развод с Меладзе


Брак с Меладзе усилил позиции Брежневой в индустрии, позволив ей стать одной из самых высокооплачиваемых певиц, уверены ее коллеги по шоу-бизнесу. За последние годы Брежнева приобрела дорогостоящий особняк на озере Комо, несколько квартир в Москве и запустила свой собственный косметический бизнес.

До недавнего времени её косметическая компания приносила значительный доход. Только до 2022 года результатов её продаж составили сотни миллионов рублей: тушь и пудра продавались по цене в несколько сотен рублей, что в разы превышало цены известных брендов.

Концерты в России также приносили немалые деньги — сольное выступление оценивалось в 500–600 тысяч рублей, а в месяц она зарабатывала не менее трёх миллионов рублей. Брежнева имела многомиллионную аудиторию в социальных сетях, что приносило ей до 30 миллионов рублей в год, не считая дохода от рекламы на ТВ.

Причины развода

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Однако, как оказалось, в браке с Константином Меладзе Брежневой приходилось всегда притворяться и быть удобной женой. Об этом она прежде сообщала сама.

«Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле»», — приводит слова певицы МК.RU.
Авторы статьи полагают, что она притворялась верной и преданной женой, а на самом деле искала лишь выгоды в союзе со знаменитым продюсером и композитором.

Однако позже появились слухи о том, что во время брака с Брежневой Меладзе якобы завел роман с 22-летней Софией Тарасовой.

В 2020 году девушка вошла в новый состав группы «ВИА Гра», а уже через год признавалась, что в ее жизни есть любимый мужчина, которым она дорожит. А Меладзе, в свою очередь, почти неприлично выделял ее среди девушек музыкального коллектива, делал комплименты, а позже начал выводить ее на сцену без коллег по группе и петь дуэтом.

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#деньги
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#певица
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«Молоденькая любовница»: с кем закрутил роман Ян Абрамов и почему все его женщины похожи на Алсу
КП: у бывшего мужа Алсу Абрамова может быть роман с копией певицы
02 октября 2024, 14:29

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Получив развод с отцом своих троих детей Яном Абрамовым, 41-летняя певица Алсу подала в суд иск на раздел имущества. Супруги прожили в браке более 18 лет, успев обзавестись солидным состоянием. Однако помимо судебных тяжб, внимание общественности приковано к личной жизни бизнесмена, которого прежде уличили в измене. Накануне Яна Абрамова заметили в компании с молодой девушкой. Что известно о новой избраннице бывшего супруга Алсу расскажет редакция «Радио 1».

Решетову обвинили в разводе Алсу и Яна Абрамова

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Виновницей развода Алсу и Яна Абрамова в светских кругах называют 28-летнюю модель Анастасию Решетову, бывшую гражданскую жену Тимати. Сама Алсу не раз подтверждала эти слухи, в сердцах называя Решетову «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Решетова поначалу никак не комментировала слова певицы, но в недавнем интервью подчеркнула, что спокойно относится к обрушившемуся на нее потоку ненависти.

«Основную турбулентность я переживала в прошлом году. Наверное, где-то я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли», — заявила Анастасия.

Алсу отреагировала на слова соперницы в своих социальных сетях, обвинив ее в лицемерии.

«Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение?», — возмутилась певица.


Суд из-за квартиры в Лондоне


Однако на этом скандал не закончился. К конфликту вскоре присоединился адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский. Юрист заявил, что Алсу, будучи подданной Великобритании, планирует подать на бывшего мужа иск в Англии. По его словам, артистка собирается потребовать с экс-супруга 15 млн фунтов (1 млрд 864 млн рублей), вырученных за квартиру в Лондоне, которую она продала несколько лет назад.

То есть, Алсу получила деньги за этот пентхаус за пределами Англии, а иск пойдет к Яну на возврат всей суммы непосредственно в Лондоне, где певица деньги не получала. Однако по законам Великобритании возбудить подобное дело невозможно, пока иск не вручен Абрамову лично. Поэтому Алсу якобы инициировала «охоту» на него во всех странах Содружества.

«То, что апартаменты в Лондоне были проданы, и проданы давно — это правда. Как и то, что действительно некоторые пользуются такой схемой, при которой возможно еще раз получить деньги за когда-то проданную недвижимость. Особенно если иск подается в недружественной к российским бизнесменам стране», — пояснил адвокат.

Эти слова Добровинского Алсу назвала ложью, подчеркнув, что ничего подобного не планировала.

Алсу назвала Абрамова «нарциссом»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица в своих социальных сетях назвала бывшего мужа «нарциссом» и отметила, что он мстит ей за разрыв отношений.
«Нарцисс склонен распространять ложь и искажать факты о своей жертве, чтобы подорвать её репутацию. Это типичное поведение людей с нарциссическим расстройством личности, когда они теряют контроль над другим человеком. Даже после развода нарциссы редко оставляют вас в покое. Явные нарциссы открыто обвиняют, а скрытые стараются манипулировать более тонко», — делится своими размышлениями певица в блоге.

Также Алсу высказалась об Александре Добровинском.

«Мы будем привлекать его к ответственности за распространение ложной информации», — написала она в соцсетях.

На это Добровинский ответил: «Госпожа Абрамова может реагировать на ситуацию как считает нужным. Я представляю интересы Яна Абрамова, который уполномочил меня сообщать правду. Мы уже начали обсуждать возможные защитные меры против нападок Алсу».


Новая избранница Яна Абрамова


Тем временем личная жизнь Яна Абрамова, согласно слухам, полна интриг.

«Ян сейчас встречается с девушкой из богатой семьи, ей не больше 20. У нее арабские корни, и она очень напоминает Алсу. Его новая избранница уверяет, что Ян щедро тратит на нее деньги. Она летает только на частных самолетах и получает кучу подарков от «Шанель». Там много у него дам. И все просто «клоны» Алсу, все девочки похожи между собой», — пишет «КП», ссылаясь на источник в светских кругах.

Пользователи Сети предполагают, что новая пассия бизнесмена тоже не задержится в его жизни надолго.

«Она и Решетова — не единственные в его «гареме». У него есть много поклонниц, и все они очень похожи друг на друга. Но ни одна не задержится надолго», «У Абрамова новая молоденькая любовница. А зачем искать подобие Алсу, если у него был оригинал. Может комплекс какой-то», — недоумевают подписчики певицы.

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#суд
#деньги
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#семьи
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«Нечистая сила»: экстрасенсы выяснили, кто сделал Пугачеву примадонной и как она расплатится за связь с Дьяволом
02 октября 2024, 09:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российские экстрасенсы уличили Аллу Пугачеву в связи с потусторонними силами. Один из авторов теории договора примадонны с демонами — финалист мистического шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый. Он уверен, что всем, чем владела примадонна, она обязана злым духам. Как сейчас за свои грехи расплачивается российская певица и в чем ее обвинили коллеги по сцене читайте в материале «Радио 1».
«Все годы на российской эстраде Пугачевой помогали какие-то силы, причем явно не светлые и не добрые», — уверен темный маг Влад Череватый

По оценке экстрасенсов, нынешнее бедственное положение Аллы Пугачевой в Израиле и ухудшение здоровья — это расплата за использование темной магии в прошлом. Современные экстрасенсы указывают на отрицательную энергетику певицы, что, по их мнению, свидетельствует о темных оккультных ритуалах, которые помогали Пугачевой покорить советскую, а после и российскую эстраду в молодости.
«Мне кажется, что этот человек обращается к оккультным услугам», — говорит Чреватый, ссылаясь на слишком хорошее состояние Пугачевой на протяжении долгих лет.

Фото: istockphoto/Lyudmila Lucienne


Светлый образ — работа дьявола

По словам победителя «Битвы» экстрасенсов, светлый образ певице создают именно темные силы. Это часть защитной черной магии, уверен эксперт в области оккультизма. Именно с помощью дьявола примадонна добилась поклонения миллионов зрителей в России, считает экстрасенс.

«Человек, который обладает горячей энергией, словно обволакивает вас как зрителя, и заставляет поклоняться этому персонажу, этому образу. У таких людей, определенно, есть защита. И в данном случае есть защита нечистых. Причем образ у нас светлый. Так и работает Дьявол, так и работает та сила, которая прикрывает этого человека», — говорили экстрасенсы еще два года назад.

Если раньше еще были сомнения, то сейчас эксперты по оккультизму уверены, что Алла Пугачева прибегла к помощи темных магических ритуалов. К тому же выводу пришли некоторые фанаты поп-звезды.

«Деньги мозг перекрыли»

«Ошибка Пугачевой – очень поздно ушла, деньги мозг перекрыли, и открытый энергетический канал между ней и зрителями не просто закрылся, более того, пошел сильный негатив», — комментируют выводы экстрасенса фанаты.

По мнению поклонников, негативно повлиял на талант и страх примадонны перед старением, а также зависть по отношению к талантливой молодежи. Поэтому потусторонние силы вернули Пугачевой все беды, которые она подпитывала своими страхами.
«Что послала, то и получила», — уверены поклонники.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Успешная и богатая в России Пугачева столкнулась с трудностями в эмиграции именно из-за многолетней связи с темной магией, уверенно заявляют поклонники и экстрасенсы. По их мнению, долг матери перед нечистой силой, повлиял и на дочь Кристину Орбакайте, которая тоже покинула Россию и теперь мечтает вернуться.
«Самая большая мечта у моих детей, у мамы, у меня — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Не обязательно на праздник, а просто наконец-то встретиться. Потому что жизнь и судьба так разбросала нас, что мы не могли себе даже представить такого», — цитирует Орбакайте «Пятый канал».


Расплата за загубленных молодых конкуренток


Особняк Пугачевой в Подмосковье тоже хранит тайны о связях певицы с нечистыми силами, уверены экстрасенсы и коллеги примадонны.
«То, что этот дом принадлежал ей, наоборот, играет негативную роль в продаже. Имя владельца здесь лучше, наверное, скрывать», — говорят опытные риелторы.

Присоединяются к словам о негативной энергетике и российские коллеги примадонны. В качестве злой кармы Пугачевой припомнили, как она устраняла молодых конкуренток. Среди загубленных примадонной певиц называют Ольгу Зарубину, Ирину Понаровскую и Валентину Легкоступову.

Фото: РИА Новости/Александр Макаров
«Было невероятно обидно, что Пугачева могла позволить себе такое отношение к людям. Когда «хоронились» действительно талантливые. Обидно, что именно к талантливым людям с необыкновенными красивыми голосами, вокалом было у нее такое отношение», — вспоминала советская и российская эстрадная певица Ольга Зарубина.

Пугачева осталась «у разбитого корыта» именно из-за связи с темными силами и за свои злые поступки, уверены экстрасенсы, коллеги и поклонники звезды.

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*Признан иноагентом в РФ
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01 октября 2024, 17:21

Фото: Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В последнее время в шоу-бизнесе появилась тенденция на большую разницу в возрасте: 57-летний Филипп Киркоров появился на фестивале «Удачные песни» с 28-летней спутницей Марго Овсянниковой, которая одаривала короля эстрады своим восхищенным взглядом, 61-летний Григорий Лепс и его 18-летняя студентка МГИМО, 63-летний Сергей Гинзбург с 32-летней Ольгой Виниченко.
Какую роль в психологических и сексуальных отношениях играет большая разница в возрасте, почему молодые девушки все чаще предпочитают мужчин в возрасте?

Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» сообщила, что молодые девушки очень часто выбирают мужчин намного старше, чтобы стать более взрослыми и значимыми.
«Они хотят приобрести власть в этом мире, которую может дать не ровесник, а именно пожилой мужчина. Очень часто это девушки, выросшие без отца, им требуется внимание и забота мужчины взрослого, который в отцовском возрасте и сможет их ввести в этот мир. Также у молодых девочек есть потребность в значимости и финансах», — объяснила эксперт.

Она добавила, что в начале отношений никаких проблем между партнерами возникнуть не может: ни психологических, ни сексуальных, потому что каждый находит то, что он искал.
«Как показывает сексологическая практика, для мужчин в возрасте отношения с молодой девушкой дает взрыв, вторую молодость на какой-то период. У них поднимается тестостерон и самоуважение. Они кайфуют, что жизнь удалась.
Проблемы начинаются после 10-20 совместных лет жизни, когда партнер в силу возраста идет совсем к закату, а девушка начинает быть в самом соку. Тогда она уже, обладая и властью, и деньгами, и самосознанием, находит себе молодого любовника», — сказала сексолог.

По мнению Юлии Варры, яркость сексуальных эмоций не зависит от возраста, потому что для молодых девушек порой важен именно опыт.
«Его сексуальную активность всегда может заменить опыт, который с неопытной девушкой сработает на ура, то есть ей будет казаться, что он самый лучший», — заключила собеседница.

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