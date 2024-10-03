Mash: у режиссера Константина Мурзенко нашли долг на полтора миллиона рублей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Полтора миллиона рублей задолжал налоговой актер и режиссер Константин Мурзенко (на фото справа), известный по роли «фашиста» в фильме «Брат-2» Алексея Балабанова. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.
Уточняется, что артисту заблокировали счета в количестве восьми штук. По информации журналистов, мужчина не платит налоги на протяжении пяти лет, с 2019 года. В случае невыплаты долга, Мурзенко может грозить штраф в размере до 600 тысяч рублей, либо до двух лет реального срока, или же принудительные работы.
Фильмография Мурзенко насчитывает свыше 70 работ: «Мама не горюй», «Беспринципные», «Реальные пацаны», «Ночной дозор», «Король и шут» и прочие.
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Никита Кротов