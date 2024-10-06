Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Лерчек дала признательные показания на первом допросе

Лерчек дала признательные показания на первом допросе

Лерчек дала признательные показания на первом допросе
06 октября 2024, 06:40
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала признательные показания на первом допросе, но позже отказалась от признания. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС, получив информацию от сотрудников правоохранительных органов.
Согласно сообщению, Лерчек призналась в совершении валютных операций, в ходе которых она по поддельным документам переводила деньги на счет нерезидента России.

Валерия и Артем Чекалины, которые являются мужем и женой, подверглись новому уголовному преследованию за свой развод. Инфлюенсер забыла заплатить дополнительные налоги за фитнес-приложение, выпущенное в Дубае.



В начале октября в Москве сообщили, что Валерия и Артем Чекалины незаконно вывели из России более 250 миллионов рублей.

Утром 3 октября стало известно, что блогеры задержаны на 48 часов. Тогда же был задержан и третий фигурант дела, соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только Вишняка, но после очной ставки и допроса решили задержать и бывшую жену Чекалиных, которая помогла ему вывести через Дубай около 1 миллиона долларов в 2024 году и 250 миллионов рублей в 2022 году.

Читайте также:

Экс-супруги Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода

Третьего фигуранта дела Чекалиных отправили под домашний арест

Блогера Лерчек отправили под домашний арест
#блогер
#уголовное дело
#суд
#налоги
Стала известна «Мисс Россия-2024»
Титул «Мисс Россия-2024» завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии
06 октября 2024, 05:25

Фото: iStock/AlexanderLipko

18-летняя Валентина Алексеева из Республики Чувашия завоевала титул «Мисс Россия-2024». Финал конкурса состоялся в субботу 5 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщает «Лента.ру».
Победительница получила корону и приз в размере 1 миллиона рублей. Миронова будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике 16 ноября.

Титул «Первая вице-мисс Россия» стала Ирина Миронова из Тольятти, «Вторая вице-мисс» – Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга. Она же получила наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Обладательницы второго и третьего места получат стипендию на обучение в одном из российских вузов.

Ангелина Горбунова из Саратовской области также выиграла новую специальную награду от корейской косметической компании Atomy. Она получит титул «Мисс Atomy» и станет послом бренда.

1 октября организаторы конкурса «Мисс Россия» объявили имена и фотографии 50 финалисток конкурса «Мисс Россия 2024». По словам директора конкурса Анастасии Беляк, на конкурс 2024 года было подано рекордное количество заявок – более 85 000.

Читайте также:

В России стартовал видеоконкурс «Парки России — будущим поколениям»

В Московской области проходит конкурс «Наставничество»

Названы победители конкурса «Лучший подъезд Подмосковья»
#санкт-петербург
#чувашия
#награда
#косметика
#конкурс
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России предложили ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты
Депутат НД Спиридонов: порча, гадание и привороты должны быть наказуемы
06 октября 2024, 03:02

Фото: IStock/HappyNati

В России собираются ввести уголовное наказание за порчу, гадания и проклятия. Инициатива была предложена депутатом государственной Думы Александром Спиридоновым в эфире телеканала «Спас».
Он заявил, что любая попытка причинить вред жизни или здоровью другого человека должна быть, с точки зрения закона, синонимом попытки причинения вреда.

«Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, это попытка воздействовать на другого человека», – парламентарий.

Спиридонов добавил, что он и священник Федор Лукьянов активно выступают против пропаганды магических фокусов. По мнению Спиридонова, необходимо ограничить доступ россиян к информации о гаданиях, астрологии и экстрасенсорных услугах, чтобы «вычеркнуть» их из обихода.

Недавно стало известно, что в Тюмени поймали гадалку, которая угрожала россиянке деньгами от имени заколдованного мужчины.

Читайте также:

«Украинские традиции»: Протоиерей связал гадания и ТАРО с язычеством

Топ-5 самых популярных современных гаданий

Астролог Богданов назвал топ самых действенных гаданий на Старый Новый год
#карты
#закон
#депутат
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нотр-Даме завершили установку колоколов
В Нотр-Даме завершили установку всех восьми колоколов
06 октября 2024, 02:18

Фото: iStock/gbarm

В соборе Богоматери Нотр-Дам в Париже завершена установка восьми колоколов, отправленных на реставрацию после пожара 2019 года. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, информирует BFMTV.
«Еще один важный и символический шаг вперед, 64 дня до открытия!», – написала политик.

Дати подчеркнула, что с башни собора в Париже «верующие и парижане снова смогут услышать звон колоколов».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери, восстановленный после пожара, откроется для посетителей 8 декабря. 25 декабря отреставрированный крест был возвращен на крышу Нотр-Дама. Строительные леса в соборе постепенно снимаются.

Читайте также:

Макрон настаивает на замене оригинальных витражей в Нотр-Даме

Макрон анонсировал открытие отреставрированного Нотр-Дама

«Ждали, как у постели больного». Подмосковный француз – о пожаре в Соборе Парижской Богоматери
#франция
#реставрация
#эммануэль макрон
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России начнут преподавание кибербезопасности
«Известия»: в 2024 году в школах и вузах начнут преподавать кибербезопаность
06 октября 2024, 01:30

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Уже в 2024 году в российских школах и университетах начнут преподавать кибербезопасность. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Отмечается, что курсы по кибербезопасности были разработаны совместно с Министерством образования. Необходимость таких уроков объясняется участившимися случаями мошенничества с использованием цифровых технологий.

«Для популяризации идей борьбы с финансовым мошенничеством среди детей и студентов разрабатываются материалы для проведения занятий по тематике киберграмотности и кибербезопасности, чтобы не только рассказать об основных схемах работы мошенников, но и в игровой форме отработать навыки быстрого и осознанного распознания противоправных действий на финансовом рынке», – отметили в Минфине.

В рамках курса студенты узнают, как защитить свои персональные данные, как бороться с социальной инженерией, что такое фишинг и дропперство, подчеркивается в материале.

В июне участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили вопросы кибербезопасности и искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено экономической безопасности государств с точки зрения защиты прав граждан в интернете.

Читайте также:

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днём учителя

Московский сервис запускает для школьников цифрового учителя на базе ИИ

Путин порассуждал о профессиональном росте российских учителей
#кибербезопасность
#уроки
#минобразования
#минфин
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ираидин день 6 октября: Почему нельзя хвалить чужие успехи и жаловаться на проблемы
06 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

6 октября отмечается Ираидин день и посвящён он памяти святой мученицы Ираиды. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 6 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Ираидин день — история


История Ираидина дня связана с жизнью святой мученицы Ираиды, которая жила в III веке в Александрии. Ираида была христианкой и славилась своей верностью и преданностью Богу, несмотря на гонения и преследования христиан в то время.

Согласно преданию, однажды Ираида отправилась к источнику воды, чтобы наполнить кувшины. Там она встретила группу мужчин, которые искали укрытие от преследователей. Они рассказали ей о своей вере и попросили спрятать их. Ираида согласилась и помогла им, несмотря на опасность для себя. Вскоре после этого она была арестована и подвергнута пыткам за свою помощь христианам. Однако Ираида оставалась твердой в своей вере и отказалась отречься от Христа.

Ираида стала символом стойкости и веры, её имя почитается в церкви, а её жизненный путь служит примером для многих верующих.

Традиции

Одна из основных традиций – это посещение церкви для молитвы и поклонения святой Ираиде. Также в этот день принято совершать добрые дела и помогать нуждающимся. Ещё одна традиция – это семейные встречи и трапезы.

Фото: iStock/Igor Klyakhin

Что можно делать 6 октября 2024

В Ираидин день хозяйки пекли традиционные лепешки с картофелем, известные как наливушки. Для этого толченый картофель смешивали с яйцом и небольшим количеством молока, затем выкладывали на ржаную лепешку и заворачивали края. Эти лепешки первыми пробовали дети. В этот день также старались проводить время в дружеской компании.

Фото: iStock/Galiyah Assan

Что нельзя делать 6 октября 2024

В Ираидин день не рекомендуется хвалить чужие успехи, достаток или внешнюю привлекательность. Также не следует жаловаться на свои проблемы, чтобы не привлечь дополнительные трудности. Запрещается одалживать деньги и считать их, строить планы или приобретать новые вещи.

Фото: iStock/Mikhail Ognev

Приметы на погоду 6 октября

Много желудей — зима будет теплой, а лето богатым на урожай;

Сухая почва — снег уйдет быстро;

Листья на вишневом дереве — снег растает от оттепели.

Читайте также:

Трофим и Зосима 2 октября: как не навлечь беду и сохранить здоровье

День Веры, Надежды и Любови 30 сентября: Что нужно сделать, чтобы не плакать весь год?

Иван Постный 11 сентября: почему в этот день нельзя мыть голову и ходить в магазин
#лето
#снег
#традиции
#компании
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Telegram создаст аналог YouTube в своём приложении
05 октября 2024, 21:33

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram анонсировал создание аналога YouTube в своём приложении. Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание нового видеохостинга, сообщает Telegram-канал «Telegram Contents».
Отмечается, что конкурс на создание медиаплеера с нуля продлится до 25 октября. Перед разработчиками поставили задачу внедрить в версию мессенджера для iOS медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS, чтобы можно было просматривать видео и прослушивать музыку.

В компании также добавили, что новая разработка должна полностью заменить используемый сейчас в Telegram AVPlayer.

Из сообщения компании также следует, что окончательная версия не должна вызвать проблем с производительностью, нестабильностью мессенджера или воспроизведения мультимедиа.

Результаты конкурса будут подведены в ноябре. Призовой фонд составил 50 тысяч долларов. Принять участие могут все желающие.

Читайте также:

Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram

Российские музыкальные платформы начали маркировать исполнителей-иноагентов

События на Ближнем Востоке назвали причиной сбоя Telegram
#telegram
#youtube
#видео
#мессенджеры
#приложения
#разработка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Певец Джек Колвелл умер за три недели до 35-летия
Певец Джек Колвелл умер после анонса нового музыкального альбома
05 октября 2024, 20:59

Фото: iStock/jorgeantonio

Австралийский певец Джек Колвелл скончался спустя несколько дней после анонса нового музыкального альбома. Музыканту было 34 года. Об этом сообщил 5 октября портал News.com.
Как выяснилось, успешный певец скончался 3 октября. А 26 октября ему должно было исполниться 35 лет. Причина смерти музыканта пока неизвестна. Последний пост Джек Колвелл опубликовал в соцсети X 24 сентября. Тогда он как раз анонсировал выход нового альбома.

Первую студийную пластинку под названием Swandream Колвелл записал в 2020 году. За пять лет до первого альбома Колвелл выпустил дебютный сингл Don't Cry Those Tears, который тогда стал одним лучших австралийских релизов года.

Ранее сообщалось о гибели бывшего главного редактора мультипликационной студии «Союзмультфильм» — Татьяна Папорова умерла 5 октября в возрасте 82 лет.

Читайте также:

Умерла одна из создательниц мультфильмов о «Простоквашино» Марина Восканьянц

Умер легендарный кантри-музыкант и актёр Крис Кристоферсон

Умерла исполнившая роль Макгонагалл в «Гарри Поттере» актриса Мэгги Смит: биография, личная жизнь
#певец
#соцсети
#пост
#смерть
#музыкант
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Volkswagen грозит закрытие заводов в Германии из-за китайских машин
«Проиграл Китаю»: Volkswagen впервые грозит закрытие заводов в Германии
05 октября 2024, 20:44

Фото: volkswagen-group

Немецкому автогиганту Volkswagen впервые в истории грозит закрытие заводов в Германии. По оценке экспертов, европейский автопром проиграл экономическую гонку с китайскими машинами.
Компания Фольгсваген рассчитывает, что закрытие заводов на родине и сокращение десятки тысяч сотрудников, помогут ей выйти из кризиса. По оценке экспертов «Коммерсантъ», в сложной ситуации оказались большинство европейских производителей автомобилей. Это связано с растущей конкуренцией китайских авто и снижением спроса на местные бренды в Европе.

При этом VW оказался в более сложной ситуации из-за объемов производства. О критической ситуации говорится и на официальном сайте немецкого бренда. Компания обновила прогноз на конец 2024 финансового года.
«В связи со сложной рыночной обстановкой и событиями, не оправдавшими первоначальных ожиданий, особенно в сегментах легковых автомобилей, коммерческих автомобилей и технических компонентов Volkswagen, Volkswagen AG», — говорится в сообщении VW.

Автогигант ожидает снижение продаж на 7%. Также компания заявила об убытке в 200 миллионов евро из-за «деконсолидации Volkswagen Bank Rus».
«Негативное влияние оказывает и ухудшение макроэкономической ситуации, что может привести к дополнительным рискам», — пишет компания.

О крахе европейских брендов на фоне пророста производства автомобилей в Китае заговорили еще летом этого года. Несмотря на экономические санкции Европы против автомобилей из КНР, китайский автопром продолжает заполонять мировой рынок.

Читайте также:

Эксперты рассказали, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны

Гендиректор Ford предсказал крах автоопрома США из-за китайских машин

Плохие новости: названы машины, которые подорожают в ближайшее время
#автомобили
#рынок
#закрытие
#прогноз
#эксперты
#снижение
#машины
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 2,4 миллиона анализов качества воды провели в Москве с начала года
05 октября 2024, 18:40

Фото: iStock/naumoid

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году провели свыше 2,4 миллиона анализов качества воды. Об этом в беседе с журналистами сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Сейчас состояние воды анализируют по 184 физико-химическим и биологическим показателям. Контроль начинают проводить с водохранилищ, откуда берут воду с разной глубины чтобы получить полную картину состояния водоёмов.

В этом году было проведено более 2,4 миллиона исследований, которые подтвердили, что поступающая в краны москвичей вода соответствует всем требованиям и нормативам.

Также Бирюков отметил, что ежегодно столица потребляет около трех миллионов кубометров вода. В городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Чтобы вода по ним шла чистая, дополнительно на станциях водоподготовки работают свыше 500 автоматических анализаторов состояния жидкости. Они в круглосуточном режиме работают над подсчётом показателей.

Читайте также:

В Подмосковье стартует модернизация очистных сооружений малых населённых пунктов

Реабилитацию Изютинского пруда завершили на юге Москвы

В Химках в этом году очистят около 40 пожарных водоёмов
#москва
#вода
#проверка
#контроль
#анализы
#исследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате