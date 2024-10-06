Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала признательные показания на первом допросе, но позже отказалась от признания. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС, получив информацию от сотрудников правоохранительных органов.
Согласно сообщению, Лерчек призналась в совершении валютных операций, в ходе которых она по поддельным документам переводила деньги на счет нерезидента России.
Валерия и Артем Чекалины, которые являются мужем и женой, подверглись новому уголовному преследованию за свой развод. Инфлюенсер забыла заплатить дополнительные налоги за фитнес-приложение, выпущенное в Дубае.
В начале октября в Москве сообщили, что Валерия и Артем Чекалины незаконно вывели из России более 250 миллионов рублей.
Утром 3 октября стало известно, что блогеры задержаны на 48 часов. Тогда же был задержан и третий фигурант дела, соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только Вишняка, но после очной ставки и допроса решили задержать и бывшую жену Чекалиных, которая помогла ему вывести через Дубай около 1 миллиона долларов в 2024 году и 250 миллионов рублей в 2022 году.
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Валерия и Артем Чекалины, которые являются мужем и женой, подверглись новому уголовному преследованию за свой развод. Инфлюенсер забыла заплатить дополнительные налоги за фитнес-приложение, выпущенное в Дубае.
В начале октября в Москве сообщили, что Валерия и Артем Чекалины незаконно вывели из России более 250 миллионов рублей.
Утром 3 октября стало известно, что блогеры задержаны на 48 часов. Тогда же был задержан и третий фигурант дела, соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только Вишняка, но после очной ставки и допроса решили задержать и бывшую жену Чекалиных, которая помогла ему вывести через Дубай около 1 миллиона долларов в 2024 году и 250 миллионов рублей в 2022 году.
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Александр Климов