Гендиректор «РТ-Инвест» Шипелов рассказал об особенностях энергетической утилизации

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Гендиректор «РТ-Инвест» Шипелов рассказал об особенностях проекта энергетической утилизации в Московской области.
В ходе визита Московской области представители властей Узбекистана ознакомились в работой будущего первого российского завода по энергетической утилизации отходов. Это один из четырех заводов компании АО «РТ-Инвест».
Сначала в Московской области была полностью создана инфраструктура по материальной утилизации и только после неё остаточные отходы идут на энергоутилизацию.
Основная миссия данных предприятий — это предотвратить полигонные захоронение остаточных отходов. До конца текущего года в Подмосковье появятся два новых проекта по энергетической утилизации и два будут построены в следующем году.
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«Начнем с того, что эти заводы вносят существенный вклад в построение «циклической экономики». Мы прекрасно знаем, что отходы можно утилизировать двумя способами: материальная утилизация, которая является приоритетной и переработка остаточных отходов в электроэнергию. Именно заводы по энергетической утилизации посетила узбекская делегация. На этих предприятиях мы остаточные отходы будем перерабатывать в электроэнергию», — объяснил Андрей Шипелов в беседе с «Радио 1».
Сначала в Московской области была полностью создана инфраструктура по материальной утилизации и только после неё остаточные отходы идут на энергоутилизацию.
Основная миссия данных предприятий — это предотвратить полигонные захоронение остаточных отходов. До конца текущего года в Подмосковье появятся два новых проекта по энергетической утилизации и два будут построены в следующем году.
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Мира Полтева