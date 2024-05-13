Свалку стройотходов в деревне Софьино убрали по распоряжению Минэкологии Подмосковья

Нелегальная свалка строительных отходов в деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа была ликвидирована после того, как её организатор получил предостережение от министерства экологии и природопользования Московской области.
«О нелегальной свалке сообщили местные жители. Инспекторы экологического надзора выехали на проверку поступившего сигнала и убедились, что на землях неразграниченной государственной собственности свалены строительные отходы. Организатору свалки было выдано предостережение о недопущении нарушений земельного законодательства», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Сейчас землевладелец, организовавший свалку, всё убрал и привёл территории в надлежащее состояние.
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Лев Каштанов