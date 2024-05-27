В Истринском лесничестве прошла экологическая акция «Удивительный лес»

В деловой сфере вероятно заключение выгодных сделок и успешное решение спорных вопросов. В любви благоприятно найти общие темы для бесед. Хорошо быть единомышленниками и поддерживать друг друга. В вопросах здоровья нужно беречь себя от холода, не перемерзать. Осторожнее быть с кондиционерами. Из рациона питания надо исключить холодные блюда и напитки.