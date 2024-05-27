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В Истринском лесничестве прошла экологическая акция «Удивительный лес»

27 мая 2024, 13:05
Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

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В Истринском лесничестве будет расти еще один «Удивительный лес» из 6 400 елей. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Акция проводилась в округе в одиннадцатый раз.

«Комитет лесного хозяйства поддерживает благотворительные акции, направленные на сохранение и преумножение лесов Подмосковья. В этом году мы снова подготовили под посадку 6 400 сеянцев ели лесную площадку площадью 1,6 га, привезли сам посадочный материал и необходимый инвентарь. Наши специалисты из Истринского лесничества провели для участников инструктаж по технике посадки и помогали сажать «Удивительный лес», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.



Для участников акции были организованы выступления артистов на сцене и полевая кухня.

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Электронную услугу для подмосковных застройщиков дополнили сервисами предпроверки
27 мая 2024, 13:37

Фото: Фотобанк МО

Оперативно оформить разрешения на капитальное строительство в Московской области теперь помогут умные сервисы. На подмосковном портале госуслуг сервисами предпроверки усилили услугу для застройщиков, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Оформление разрешений на капитальное строительство очень востребовано у представителей бизнеса. С начала года ею воспользовались более 3 тыс. раз. Теперь к услуге подключили сервисы предпроверки. По кадастровому номеру и УИН можно будет проверить участок по ряду параметров. Это сократит количество отказов в предоставлении услуги», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник
Перед возведением или реконструкцией объектов капитального строительства необходимо получить разрешение. Для оформления можно воспользоваться онлайн-услугой «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» на региональном портале. Эту услугу и дополнили сервисами предпроверки. Если не будет найдено ограничений, пользователь сможет дальше заполнять онлайн-форму заявления.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок её оказания – до пяти рабочих дней.

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В Коломне около 3000 домовладений стали участниками программы «Социальная газификация»
27 мая 2024, 13:36

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Более трех тысяч домовладений Коломны получили газ по программе Президента «Социальная газификация». Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В городском округе Коломна в программу социальной газификации вошел 101 населенный пункт, 100 из которых полностью догазифицированы.

«Мособлгаз» построил более 4 тысяч километров новых газопроводов, догазифицировал 3105 населенных пунктов, что позволяет подключить к газу более 130 тысяч домов Подмосковья. На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тыс. домовладений. В 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тысяч домовладений, выполнить 20 тысяч пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — подчеркнул вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В первую очередь газ проводят жителям, имеющим право на льготные условия газификации.

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Комитет Думы одобрил штрафы на ₽600 тыс. за пропаганду наркотиков
27 мая 2024, 13:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал одобрить поправки, предусматривающие штрафы за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках
Как сообщает РИА Новости, кроме наркотиков, под запрет попадают психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, или их прекурсоры.

Физические лица могут быть оштрафованы на 2-4 тыс. рублей с конфискацией продукции, ставшей предметом административного правонарушения. Должностные лица будут подвергаться штрафу в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен аналогичный штраф или приостановление деятельности на три месяца. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией продукции либо административным приостановлением деятельности на три месяца.

За повторную пропаганду наркотиков в интернете будет налагаться штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо в размере зарплаты за период от одного года до двух лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов. Суд также может назначить исправительные работы на срок до двух лет. Если закон будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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#новости
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Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Попова
27 мая 2024, 12:53

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

235-й гарнизонный военный суд во второй раз отказался смягчить меру пресечения в отношении экс-командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова. Его оставили в СИЗО. Об этом пишет Shot.
Суд отказался менять меру пресечения для Попова и отправить его под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Попова привезли в суд. Заседание прошло в закрытом режиме, прессу вывели из зала суда.

Это уже второе заседание по изменению меры пресечения для Попова. 25 мая 2-й западный окружной военный суд принял решение оставить его в СИЗО.

Не только адвокаты, но и само следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест ввиду неких обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Напомним, Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.

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#суд
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#заседание
#меры
#сизо
#сво
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Школу вожатых окончили уже более 2 тыс. подмосковных студентов
27 мая 2024, 12:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Занятия в школе вожатых в Подмосковье уже прошли более 2 тыс. студентов. Такие данные приводятся в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«В эти выходные в лагере отдыха «Литвиново» для них провели выездной интенсив. Ребята приняли участие в мастер-классах по разбору различных лагерных ситуаций. Опытом с вожатыми поделились коллеги из Всероссийских детских центров «Орлёнок», «Океан» и «Алые паруса», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что предстоящим летом в Подмосковье будут работать более 1 тыс. лагерей, в том числе 105 загородных и 960 пришкольных. Выбрать место для детского отдыха можно на сайте.

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#подмосковье
#московская область
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Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова могут освободить из СИЗО
Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова доставили в суд
27 мая 2024, 12:14

Фото: РИА Новости

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова привезли в 235-й гарнизонный военный суд, где в понедельник, 27 мая, будет рассмотрено ходатайство о смягчении меры пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет Shot.
Уточняется, что суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия об освобождении Попова из СИЗО и переводе под домашний арест. Генерал находится в зале без наручников. Суд принял решение провести заседание в закрытом режиме. Прессу вывели из помещения.

Не только адвокаты, но и само следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест ввиду неких обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Напомним, Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.

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#суд
#арест
#военные
#эксперты
#заседание
#меры
#сизо
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Компания Nordgold обвинила иноагентов в жалобе жителей Путину на желтую пыль
27 мая 2024, 11:58

Фото: Istockphoto / Oat_Phawat

Золотодобывающая компания Nordgold назвала обвинения в свой адрес жителей села Тянского наслега безосновательными. Она заявила, что такие сообщения распространяются с помощью иностранных агентов. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что жители Тянского наслега пожаловались на то, что их выживают, а также на желтую химическую пыль из-за рудников золотодобывающей компании. Письмо с жалобами они направили президенту РФ.

По словам местного жителя, летом на ягель, которым питаются олени, оседает желтая, химическая пыль. Зимой весь снег тоже в ней.

«Гибнет рыба, вырубается лес, «отжимаются» наши родовые места, это способствует исчезновению традиционного уклада жизни, а это прямой путь к вымиранию народа», — рассказал он.
Компания ответила, что такие сообщения, содержащие безосновательные обвинения, включая прямую клевету, активно распространяются с использованием иностранных агентов и ресурсов, признанных экстремистскими и запрещенными в РФ.

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«Беречь себя»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 мая по 2 июня
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 27 мая по 2 июня
27 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/Peach_iStock

В деловой сфере вероятно заключение выгодных сделок и успешное решение спорных вопросов. В любви благоприятно найти общие темы для бесед. Хорошо быть единомышленниками и поддерживать друг друга. В вопросах здоровья нужно беречь себя от холода, не перемерзать. Осторожнее быть с кондиционерами. Из рациона питания надо исключить холодные блюда и напитки.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 27 мая по 2 июня.

Овна переполнит энергия. Ему надо все свои дела выполнять с удовольствием и браться только за то, ему нравится.

У Тельца наступает время усиления его обаяния. Ему благоприятно совершать покупки и украшать себя.

Близнецов ждут озарения. Они смогут сгенерировать новые идеи, которые лучше записать в деталях.

Раку надо обратить внимание на свои сны. Они будут вещими. Их лучше разгадать и запомнить.

Лев станет притягательным. У него будет хорошее самочувствие и авантюрное настроение.

Деве надо быть сосредоточенной и не отвлекаться. Пустые встречи лучше избегать.

Весы могут рассчитывать на начало долговременного сотрудничества и упрочнения своего положения в обществе.

Скорпиону важно проявить дипломатию и такт. Ему надо искать взаимную выгоду и избегать разлада в личной жизни, в деловой сфере.

Стрельцу надо поддерживать приподнятое настроение и исключить самокритику. Ему надо чётко знать свои сильные стороны и положительные качества характера.

Козерог может рассчитывать на прибыль и увеличение дохода. У него усилится чувство юмора, и он весло проведёт время.

Водолей поймает удачу. Ему поможет стратегический подход и любознательность.

Рыбам нужно улучшать свою жизнь. Им сопутствует успех и у них открываются новые возможности.

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Фестиваль семейных традиций в Химках объединил более 500 участников
27 мая 2024, 11:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фестиваль-конкурс семейных традиций и народного промысла «Моя большая дружная семья» прошёл в Химках у храма Богоявления Господня. Он собрал более 500 участников из разных городских округов Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Старт мероприятию дали глава Химок Дмитрий Волошин, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, а также благочинный Химкинского церковного округа протоиерей Артемий Гранкин.
«В этот раз фестиваль приурочен к Году семьи, который объявил наш президент. Семейные ценности и преемственность поколений – основа благополучного общества. Задача – делать всё, чтобы наша многогранная, великая страна развивалась. Вместе, одной большой дружной семьёй, мы сможем этого добиться», – обратился к присутствующим Волошин.
Фестиваль приурочили ко Дню славянской письменности и культуры.

Благословенными грамотами епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла за подвиг многодетности и сохранение христианских семейных ценностей наградили 12 семей, воспитывающих пять и более детей.

На фестивале прошли фотовыставки «Семейные традиции», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству с демонстрацией работ семей, спортивные состязания семейных команд, конкурс семейных рецептов. Перед собравшимися выступили детский сводный хор, хор Свято-Данилова и Донского монастырей.

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