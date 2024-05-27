В Истринском лесничестве прошла экологическая акция «Удивительный лес»

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
В Истринском лесничестве будет расти еще один «Удивительный лес» из 6 400 елей. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Акция проводилась в округе в одиннадцатый раз.
Для участников акции были организованы выступления артистов на сцене и полевая кухня.
Читайте также:
В Подмосковье состоится международный благотворительный турнир по гольфу
В Дубне провели экологическую акцию к Дню Волги
Глава Химок Волошин принял участие в акции «Лес будущего»
«Комитет лесного хозяйства поддерживает благотворительные акции, направленные на сохранение и преумножение лесов Подмосковья. В этом году мы снова подготовили под посадку 6 400 сеянцев ели лесную площадку площадью 1,6 га, привезли сам посадочный материал и необходимый инвентарь. Наши специалисты из Истринского лесничества провели для участников инструктаж по технике посадки и помогали сажать «Удивительный лес», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Для участников акции были организованы выступления артистов на сцене и полевая кухня.
Читайте также:
В Подмосковье состоится международный благотворительный турнир по гольфу
В Дубне провели экологическую акцию к Дню Волги
Глава Химок Волошин принял участие в акции «Лес будущего»
Мира Полтева