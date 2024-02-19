Гендиректора «Ленфильма» Щербакова объявили в розыск

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Соответствующая информация размещена в базе ведомства.
МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Соответствующая информация размещена в базе ведомства. В настоящее время статья, по которой МВД разыскивает Щербакова не приведена.
Прежде столичный суд объявил в розыск писателя Бориса Акунина*. Кроме того, по решению суда он был заочно арестован.
Уголовное дело в отношении поэта возбуждено по факту его неоднократных призывов к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова