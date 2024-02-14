МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ Зыкова после объявления в розыск чиновников

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России в стране Олега Зыкова. Причиной стало объявление в розыск МВД РФ некоторых латвийских министров.
Накануне, 13 февраля, МВД РФ были объявлены в розыск глава министерства финансов Латвии Арвилс Ашераденс, министр земледелия Армандс Краузе, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и экс-глава министерства внутренних дел Латвии Мария Голубева.
Читайте также:
Латвия препятствует проведению выборов президента России, заявил дипломат Зыков
МИД РФ требует от Прибалтики обеспечения безопасности на президентских выборах
Журова назвала дискриминацией запрет Латвии играть своим сборным с россиянами
Александр Бойцов