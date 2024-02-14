МВД РФ объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина

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Бывший футболист и известный блогер Евгений «КраСава» Савин разыскивается по уголовной статье. Это следует из информации, появившейся в базе розыска министерства внутренних дел РФ.
Хотя в базе МВД не называется статья, по которой разыскивается бывший футболист и блогер, источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что это статья 280.3 УК РФ — дискредитация ВС РФ. В упомянутом интервью Савин в очередной раз нелицеприятно отзывался о российских военных и осуждал их действия. Максимальная санкция по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
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