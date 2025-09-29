Достижения.рф

Гендиректора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана сняли с поста

Владимир Кехман (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Гендиректора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана сняли с поста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.



Ряд СМИ указал, что уже опубликовали соответствующий приказ о расторжении трудового договора, который подписала министр культуры России Ольга Любимова. Исходя из документа, Кехману выплатят компенсацию в размере трехкратного среднемесячного заработка.

«Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького», — сказано в материале.

На сайте МХАТ он все еще числится гендиректором. Его назначили на должность 27 октября 2021 года.
Никита Кротов

