Гендиректора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана сняли с поста
Гендиректора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана сняли с поста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Ряд СМИ указал, что уже опубликовали соответствующий приказ о расторжении трудового договора, который подписала министр культуры России Ольга Любимова. Исходя из документа, Кехману выплатят компенсацию в размере трехкратного среднемесячного заработка.
«Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького», — сказано в материале.
На сайте МХАТ он все еще числится гендиректором. Его назначили на должность 27 октября 2021 года.