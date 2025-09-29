«Я оказался прав»: Депутат назвал способ предотвратить вооруженные нападения на школы и вузы
Милонов: всех подростков нужно в обязательном порядке тестировать на наркотики
Всех подростков нужно обязательно тестировать на наркотики. Об этом заявил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
В беседе с NEWS.ru он прокомментировал вооружённое нападение бывшего студента на преподавателей техникума в Архангельске и добавил, что хотя учебные заведения можно защищать камерами, это слишком дорогостоящий вариант.
«Я помню, что еще в 2009 году сказал — тестируйте всех подростков на наркотики в обязательном порядке. Но тогда мне все говорили о нарушении прав человека и личных свободах. В результате я оказался прав: если бы мы тестировали всех подростков на наркотики и очищали бы нормальных детей от наркозависимых негодяев, нашим детям было бы легче жить», — сказал Милонов.Депутат отметил, что для реализации его идеи потребовалась бы установка множества видеокамер и металлоискателей и привлечение охраны с собаками, но признал, что превращать школы и техникумы в режимные объекты — неверное решение ввиду большого количества учреждений.
Ранее сообщалось, что напавший на Архангельский техникум строительства и экономики 18‑летний Артемий Крюков заранее планировал атаку в компьютерной игре Minecraft. В виртуальном пространстве он воссоздал локацию, похожую на реальное ПТУ, и отрабатывал в ней нападение на преподавателей и учащихся, с которыми у него были конфликты.