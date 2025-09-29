Голикова рассказала об одном потенциале россиян
Голикова: у стареющих медленно есть потенциал дожить до 120-летия
Темпы старения у людей разные, и у тех, кто стареет медленно, уже сейчас есть реальный шанс дожить до 100–120 лет. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, в отдельных регионах России и в мире такие прогнозы могут сбываться. Главная задача власти — увеличить продолжительность здоровой жизни.
«Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный. Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», — сказала Голикова.Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции, посвященной началу регионального движения «За медицину здорового долголетия» в ММПЦ медиагруппы «Россия сегодня».