Голикова рассказала об одном потенциале россиян

29 сентября 2025, 17:42

Голикова: у стареющих медленно есть потенциал дожить до 120-летия

Татьяна Голикова (Фото: kremlin.ru)

Темпы старения у людей разные, и у тех, кто стареет медленно, уже сейчас есть реальный шанс дожить до 100–120 лет. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.





По её словам, в отдельных регионах России и в мире такие прогнозы могут сбываться. Главная задача власти — увеличить продолжительность здоровой жизни.





«Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный. Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», — сказала Голикова.