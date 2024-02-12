Гендиректором Мострансавто назначен Дмитрий Абарёнов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Дмитрий Абарёнов назначен генеральным директором подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто», он вступит в должность 13 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Хочу поблагодарить нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за оказанное доверие – возглавить одно из крупнейших предприятий Подмосковья. Это огромная ответственность и большие задачи», — сказал Абаренов.Он заверил, что компания продолжит обновлять подвижной состав, расширять штат водителей и обеспечивать безопасность и комфорт перевозок.
Мострансавто является подведомственной структурой регионального Минтранса, компания обслуживает около 1400 автобусных маршрутов.
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