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Мострансавто может пополнить автопарк автобусами китайских производителей

07 февраля 2024, 19:12
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Московской области планируют закупить в этом году для Мострансавто 1100 новых автобусов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, посетивший подразделение компании в Истре – МАП №7.
Глава региона осмотрел образцы новых автобусов, зону технического обслуживания, встретился с руководителями филиалов и производственных баз Мострансавто.
«Московская область с каждым годом растёт, и тема общественного транспорта становится всё более значимой. Жители передвигаются на работу, с работы, ездят на учёбу, решают бытовые и жилищные вопросы. Мы понимаем, что без должного оснащения автобусами, их ремонта, цифровизации диспетчерской службы невозможно управлять такой большой системой. Продолжаем обновлять автопарк. В прошлом году приобрели 1300 единиц, и в этом планируем крупную закупку – 1100 новых автобусов», – сказал Воробьёв.

Самым серьёзным вызовом он назвал нехватку работников. В Мострансавто требуется порядка 1 тысячи водителей и около 300 слесарей. Средняя зарплата водителей составляет 95 тысяч рублей, а с февраля она была проиндексирована на 5,5%.

МАП №7 обслуживает 98 маршрутов – муниципальные, межмуниципальные и смежные региональные. В автопарке – 196 автобусов, в прошлом году было закуплено 63 новых.

Всего на балансе у Мострансавто – более 5,6 тыс автобусов. Парк техники обновляют ежегодно. В 2024-м будет поставлено ещё 1100 новых машин, в основном все они отечественного производства. Между тем, подмосковный перевозчик рассматривает возможность пополнения автопарка и автобусами китайских производителей. Некоторые образцы были представлены губернатору.
«У этих автобусов одна интересная функция – можно сдвигать по полозьям сиденья, регулируя между ними расстояние. Такой фишки нет ни у какого другого производителя. Кресла эргономичные, современные, а материал – более долговечен. В автобусах также увеличенный багажный отсек – 7,5 кубов. Но главное преимущество – сборка таких машин максимально роботизирована. Здесь исключается человеческий фактор, основные узлы и агрегаты собираются, варятся автоматически», – рассказал руководитель отдела корпоративных продаж ООО «Транспортный центр» Владимир Шурубура.
В МАП №7 работают более 340 водителей и около 50 слесарей. Набор специалистов продолжается.
«В нашем филиале много сотрудников из других регионов – Волгограда, Саратова, Ульяновска, Смоленска, Ростова-на-Дону, Владимира, Брянска, Рязани, Липецка, Тамбова, Калуги, Карачаево-Черкесии и Чувашии. Есть общежитие на 104 койко-места. Оно заполнено на 90%. Мы также компенсируем сотрудникам оплату за аренду жилья. Эта льгота предоставляется иногородним водителям», – отметил директор МАП №7 Андрей Сироткин.
Для привлечения специалистов действуют и другие меры поддержки – подъёмные по 10 тысяч рублей в течение трёх месяцев, выплата по программе «Приведи друга» в 10 тысяч рублей, бесплатное обучение на категорию Д. Водители также могут рассчитывать на отпуск в 42 дня, детские путёвки в оздоровительные лагеря.

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#андрей воробьёв
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#московская область
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Лыжную трассу в новом лесопарке «Шишкин лес» опробовали 4700 спортсменов
07 февраля 2024, 19:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как новый лесопарк «Шишкин лес» работает зимой. Там он пообщался с местными спортсменами.
Они рассказали, что новая лыжная трасса стала очень популярной этой зимой как для местных жителей, так и для гостей из соседних городских округов. Протяжённость освещенного маршрута составляет 2,5 км. Весь необходимый инвентарь можно взять в пункте проката, где оборудованы душевые и камеры хранения. В тёплое время года трасса превращается в велопешеходную.
«Были приятно удивлены такому красивому парку в пешей доступности от дома. Не ожидали, что он будет сделан на таком уровне. Здесь есть прокат, кафе, детские площадки. У меня двое детишек, они просто без ума от этих площадок. Все современное, новое, красивое. Как зимой, так и летом очень здорово здесь гулять. Лыжная трасса хорошая, кататься интересно», – поделилась местная жительница Евгения Очагова.

Несмотря на небольшой срок работы, лесопарк уже стал местом притяжения для жителей Подмосковья. За четыре месяца в 2023 году «Шишкин лес» посетили порядка 99 тысяч человек. Лыжную трассу опробовали почти 4700 спортсменов.
«Очень хороший парк, красиво, комфортно. Отличная лыжня – широкий круг. Удовольствие доставляет просто покататься здесь. Хороший уровень подготовки трассы, все ровненько», – отметил мастер спорта международного класса по биатлону, тренер по лыжным гонкам Дмитрий Русинов.
В ходе общения с Воробьёвым тренеры и спортсмены отметили, что были приятно удивлены хорошим освещением на лыжной трассе.

По программе «Парки в лесу» новые лыжные трассы заработали также в Ольгинском лесопарке в Балашихе, лесопарках «Гальчино» в Домодедове, «Волкуша» в Лыткарине, «Дубровицкий лес» в Подольске и «Авангард» в Электростали, Видновском, Лобненском и Химкинском лесопарках, а также на «Лесной опушке» в Люберцах. На данный момент в Подмосковье проложено 166 лыжных трасс.

Также о результатах и планах благоустройства Истры в ходе поездки губернатору доложил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Там были благоустроены Центральный парк культуры и отдыха и общественная территория по ул. 15 лет Комсомола. Кроме того, созданы парк на набережной реки Песочной, пляж на берегу реки Истры и лесопарк «Шишкин лес».

В этом году запланировано открытие Центральной части г. Дедовска в районе улицы Гагарина, благоустройство которой осуществляется в рамках победы в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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#подмосковье
#московская область
#лыжи
#спортсмены
#губернатор
#андрей воробьёв
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В Подмосковье произошло второе массовое ДТП из-за снегопада
На трассе М-8 в Подмосковье столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали
07 февраля 2024, 19:15

Фото: istock / eugenesergeev

В Подмосковье из-за снегопада произошла вторая крупная авария. На трассе М-8 «Холмогоры» столкнулись 22 автомобиля, пострадали 4 человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

«Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкино. В результате ДТП пострадали четыре человека, погибших нет. В настоящее время движение перекрыто», — сообщил собеседник издания.
Ранее в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в массовой аварии с участием 29 автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье пострадали 15 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Причиной аварий стал циклон «Ольга», обрушившийся на Москву на область. По данным синоптика Анатолия Цыганкова покинет регион к вечеру 7 февраля.

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#подмосковье
#дтп
#авария
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#пушкино
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В новом лесопарке «Шишкин лес» следующей зимой организуют каток
07 февраля 2024, 18:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В лесопарке «Шишкин лес» в городском округе Истра открыли лыжню, а в следующем зимнем сезоне обустроят каток. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил, как парк работает зимой и какие активности пользуются спросом у посетителей.
Лесопарк открылся в сентябре прошлого года и уже успел стать лауреатом XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Лучший проект реабилитации особо охраняемых природных территорий».
«У жителей Подмосковья большой запрос на современные комфортные пространства, парки, скверы и зелёные зоны. «Шишкин лес» очень просили благоустроить жители округа. Ранее на этом месте был заброшенный лес, а теперь – место притяжения жителей и гостей Истры. Только за январь там уже насчитали 20 тысяч посещений. Парк работает первую зиму. Дальше посещаемость будет расти, мы будем наполнять, расширять его. Здесь активно занимаются спортом, оборудована освещённая лыжня. В следующем зимнем сезоне планируем поставить рядом с лесопарком каток. Такой запрос от жителей есть», – рассказал Воробьёв.
Благоустройство лесопарка площадью более 60 га начали прошлой весной и завершили осенью. Был проведён комплекс работ по очистке от сухостойных деревьев, бурелома и валежника, очищен местный водоём. Появились входные группы, дорожно-тропиночная сеть протяжённостью 7,6 км, места для отдыха. Для удобства и безопасности посетителей предусмотрены современные системы освещения и видеонаблюдения.

Особое внимание уделили активностям для посетителей всех возрастов. В «Шишкином лесу» организовали прогулочные эко-мосты, детские и спортивные площадки с тренажёрами. Работают канатная дорога и кафе.

«Этот лесопарк – совершенно новая локация в нашем городском округе. Это наш первый зимний сезон, хотели всё успеть украсить. Решили поставить две ёлки – одну у входной группы со световым потолком, вторая украшает центральную детскую площадку. У нас по всему парку – большое количество световых анимационных фигур, украшены фотозоны. Но самым интересным объектом для жителей в этом парке стала лыжня. Лыжников в округе много, и этой зимой они могут воспользоваться нашей трассой», – рассказала замдиректора дирекции парков городского округа Истра Светлана Папшева.
Она добавила, что для посетителей открыли кафе, провели фестиваль народов севера. Прошло катание на северных оленях, выступали в национальных костюмах артисты. Кроме того, в лесопарке прошло открытие зимнего сезона зажжения ёлок, выступили барабанщики. Есть и лыжная трасса, и прокат со всем необходимым. Дети могут взять ватрушки. На следующий зимний сезон жители просят обустроить горку.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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Ирина Роднина не считает дисквалифицированную Валиеву олимпийской чемпионкой
Ирина Роднина: Валиева — чемпионка Олимпиады только в сердцах её болельщиков
07 февраля 2024, 18:46

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина не считает дисквалифицированную за допинг Камиллу Валиеву победительницей Олимпиады в Токио.
Знаменитая фигуристка таким образом отреагировала на слова американца Винсента Чжоу, который сказал, что очень рад получить золотую олимпийскую медаль после того, как была наказана Валиева. Спортсменка и политик отметила, что не знает атлетов, которые не радовались бы, получив золото Олимпиады, передаёт издание Sport24. К тому же, представители команды фигуристов США смотрят на свои медали высшей пробы как на честно выигранную по спортивному принципу награду.

На вопрос корреспондента издания, считает ли она дисквалифицированную российскую фигуристку олимпийской чемпионкой, Роднина ответила, что таковой Валиева является разве что в сердцах её преданных болельщиков. Жившая 12 лет в США великая спортсменка не считает Камиллу достойной высшей награды зимних Олимпийских игр.

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#сша
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#олимпиада
#фигурное катание
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В Подмосковье за месяц отработали более 2,8 тыс. заявок на уборку в подъездах
07 февраля 2024, 18:19

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 2,8 тыс. требований от жителей Московской области провести уборку в подъездах отработали представители управляющих компаний с начала года, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«С начала года было отработано 2 837 заявок жителей в категории «Провести уборку от мусора и грязи в подъезде», поступивших в Единую диспетчерскую службу области». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких заявок снизилось на 40%», — отмечается в сообщении.
Больше всего заявок на уборку подъездов поступило из Химок: 255. Второе место занял городской округ Подольск с 223 заявкам. На третьем месте Балашиха, откуда поступило 207 заявок на уборку, а четвёртое и пятое место заняли Красногорск и Люберцы со 186 и 178 заявками соответственно.

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#подъезды
#уборка
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#густ мо
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные бизнесмены смогут поучаствовать в международной выставке индустрии красоты
07 февраля 2024, 18:04

Фото: istockphoto / Urbanscape

Бизнес Подмосковья приглашают на международную выставку индустрии красоты. Об этом информирует пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Отмечается, что международная выставка «Central Asia Beauty Expo 2024» пройдет в Казахстане с 30 мая по 1 июня. Её основными тематическими направлениями станут темы «Медицина и здоровье», «Косметика и парфюмерия», «Профессиональное оборудование и продукция для салонов красоты», «Средства личной гигиены», «Все для волос», Lash & Brow, «Средства для депиляции», «Натуральная и органическая косметика», «Мебель для салонов красоты», «Ногтевой сервис», «Аппаратная и эстетическая косметология, пластическая хирургия», «Чистящие и моющие средства», а также «Специализированные учебные центры, школы».

«В рамках выставки также пройдут мастер-классы от лекторов из России и Казахстана, шоу-программа и программа для косметологов и руководителей салонов красоты», — добавили в министерстве.

В выставке примут участие порядка 350 участников из 30 стран.

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#здоровье
#косметика
#сервис
#продукция
#программа
#выставки
#бизнес
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В Подмосковье в январе обнаружили более 1,6 тыс. вандальных граффити
07 февраля 2024, 17:56

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 1600 вандальных надписей-граффити было обнаружено на стенах и заборах Московской области в течение января, при этом более 1,3 тыс. нарушений удалось выявить благодаря мобильным комплексам наблюдения с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«В январе было выявлено 1642 случая незаконного нанесения граффити, 1308 из которых обнаружили благодаря мобильным комплексам с ИИ, патрулирующим территории. Еще 334 нарушения зафиксировали инспекторы, председатели многоквартирных домов и камеры системы «Безопасный регион», — цитируются в сообщении слова главы ведомства Светланы Аиповой.
С нелегальными граффити в регионе борются по-разному: в зависимости от использованных материалов и поверхностей, их или смывают, или закрашивают подходящей по цвету краской.

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#густ мо
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#подмосковье
#московская область
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Путин: С 1 февраля в РФ проиндексировали более 40 выплат для 20 млн россиян
07 февраля 2024, 17:56

Фото: kremlin.ru

С 1 февраля в России проиндексировали более 40 различных выплат, об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек», — прокомментировал изменения Путин.

Президент также напомнил, что в феврале правительство проиндексировало материнский капитал, единое пособие для семей с детьми и беременных. Помимо этого, в России проиндексировали страховую пенсию для 31 миллиона неработающих граждан пенсионного возраста.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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#владимир путин
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#материнский капитал
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Юридически спорно: Эксперты о признании экстремистским движения «Я/мы Сергей Фургал»
«Я/мы Сергей Фургал»: Эксперты объяснили, что грозит сторонникам экс-губернатора
07 февраля 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Прокуратура Хабаровского края направила в суд иск с просьбой признать экстремистским движение в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала «Я/МЫ Сергей Фургал». Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.
О том, что может грозить участникам движения, рассказал корреспонденту «Радио 1» Мире Полтевой российский политтехнолог Константин Калачёв.

В 2023 году Люберецкий суд Московской области вынес бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинительный приговор. Его признали виновным в двух убийствах и одном покушении, приговорив к 22 годам лишения свободы. Митинги в поддержку губернатора начались сразу после его задержания, летом 2021 года. Активисты, выступающие в поддержку Фургала, называют своё движение «Я/МЫ Сергей Фургал». Уточняется, что дело о признании движения экстремистским рассмотрит Хабаровский краевой суд 22 февраля.

По словам Калачёва, не стоило вспоминать о бывшем губернаторе сейчас. В последнее время о нём все успели забыли.

«Не надо будить лихо, пока оно тихо. Надо, собственно говоря, сделать все так, чтобы второе дело Фургала, новый приговор, не способствовали каким-либо публичным акциям, каким-либо акциям протеста», — подчеркнул собеседник «Радио 1».

Напомним, сейчас суд начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Фургала – о хищении активов «МСП Банка».

Эксперт заявил, что если суд удовлетворит иск хабаровской прокуратуры, то всех причастных к движению «Я/МЫ Сергей Фургал» будет ждать уголовная ответственность в соответствии с российским законодательством.

«Я не думаю, что там будут какие-то массовые посадки, но для профилактики и педагогики кого-то из самых ярых, ярких сторонников Фургала могут посадить», — резюмировал Константин Калачёв.

При этом вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» отметил, что юридически движения «Я/МЫ Сергей Фургал» в настоящее время не существует. Кроме того, сам бывший губернатор Хабаровского края экстремистом не признан.

«Что для меня, как юриста, странно — как можно признать экстремисткой организацию, которой, по факту нет?», — задаётся вопросом эксперт.

Он добавил, что если такое признание все-таки произойдёт, юридически оно будет являться спорным. Потому что люди в таком случае смогут, например, поменять лозунг и вменить им что-то будет достаточно трудно, подчеркнул Мельников.

Если всё же говорить о вероятных наказаниях, самая серьёзная ответственность будет грозить непосредственно организаторам движения «Я/МЫ Сергей Фургал».

«То есть, если кто-то, например, соберется провести марш, митинг под эгидой соответствующего движения, то им будет грозить от 6 до 10 лет лишения свободы. В свою очередь те, кто будет вовлекать граждан в такую деятельность, рискуют получить до двух лет заключения», — заключил Иван Мельников.

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#хабаровский край
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