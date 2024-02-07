Мострансавто может пополнить автопарк автобусами китайских производителей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти Московской области планируют закупить в этом году для Мострансавто 1100 новых автобусов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, посетивший подразделение компании в Истре – МАП №7.
Глава региона осмотрел образцы новых автобусов, зону технического обслуживания, встретился с руководителями филиалов и производственных баз Мострансавто.
Самым серьёзным вызовом он назвал нехватку работников. В Мострансавто требуется порядка 1 тысячи водителей и около 300 слесарей. Средняя зарплата водителей составляет 95 тысяч рублей, а с февраля она была проиндексирована на 5,5%.
МАП №7 обслуживает 98 маршрутов – муниципальные, межмуниципальные и смежные региональные. В автопарке – 196 автобусов, в прошлом году было закуплено 63 новых.
Всего на балансе у Мострансавто – более 5,6 тыс автобусов. Парк техники обновляют ежегодно. В 2024-м будет поставлено ещё 1100 новых машин, в основном все они отечественного производства. Между тем, подмосковный перевозчик рассматривает возможность пополнения автопарка и автобусами китайских производителей. Некоторые образцы были представлены губернатору.
Читайте также:
В новом лесопарке «Шишкин лес» следующей зимой организуют каток
Воробьёв пообещал, что долгожданная школа в Павловской Слободе откроется 1 сентября
В Истре за год отремонтируют более 100 трансформаторных подстанций
«Московская область с каждым годом растёт, и тема общественного транспорта становится всё более значимой. Жители передвигаются на работу, с работы, ездят на учёбу, решают бытовые и жилищные вопросы. Мы понимаем, что без должного оснащения автобусами, их ремонта, цифровизации диспетчерской службы невозможно управлять такой большой системой. Продолжаем обновлять автопарк. В прошлом году приобрели 1300 единиц, и в этом планируем крупную закупку – 1100 новых автобусов», – сказал Воробьёв.
МАП №7 обслуживает 98 маршрутов – муниципальные, межмуниципальные и смежные региональные. В автопарке – 196 автобусов, в прошлом году было закуплено 63 новых.
Всего на балансе у Мострансавто – более 5,6 тыс автобусов. Парк техники обновляют ежегодно. В 2024-м будет поставлено ещё 1100 новых машин, в основном все они отечественного производства. Между тем, подмосковный перевозчик рассматривает возможность пополнения автопарка и автобусами китайских производителей. Некоторые образцы были представлены губернатору.
«У этих автобусов одна интересная функция – можно сдвигать по полозьям сиденья, регулируя между ними расстояние. Такой фишки нет ни у какого другого производителя. Кресла эргономичные, современные, а материал – более долговечен. В автобусах также увеличенный багажный отсек – 7,5 кубов. Но главное преимущество – сборка таких машин максимально роботизирована. Здесь исключается человеческий фактор, основные узлы и агрегаты собираются, варятся автоматически», – рассказал руководитель отдела корпоративных продаж ООО «Транспортный центр» Владимир Шурубура.В МАП №7 работают более 340 водителей и около 50 слесарей. Набор специалистов продолжается.
«В нашем филиале много сотрудников из других регионов – Волгограда, Саратова, Ульяновска, Смоленска, Ростова-на-Дону, Владимира, Брянска, Рязани, Липецка, Тамбова, Калуги, Карачаево-Черкесии и Чувашии. Есть общежитие на 104 койко-места. Оно заполнено на 90%. Мы также компенсируем сотрудникам оплату за аренду жилья. Эта льгота предоставляется иногородним водителям», – отметил директор МАП №7 Андрей Сироткин.Для привлечения специалистов действуют и другие меры поддержки – подъёмные по 10 тысяч рублей в течение трёх месяцев, выплата по программе «Приведи друга» в 10 тысяч рублей, бесплатное обучение на категорию Д. Водители также могут рассчитывать на отпуск в 42 дня, детские путёвки в оздоровительные лагеря.
Читайте также:
В новом лесопарке «Шишкин лес» следующей зимой организуют каток
Воробьёв пообещал, что долгожданная школа в Павловской Слободе откроется 1 сентября
В Истре за год отремонтируют более 100 трансформаторных подстанций
Лора Луганская