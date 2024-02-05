В подмосковных автобусах будут звучать поздравления с Днем всех влюбленных от пассажиров

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В День всех влюбленных в автобусах Мострансавто будут транслироваться поздравления от пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Подмосковье запускает акцию «Поздравь свою половинку»,в рамках которой желающие смогут прислать короткие романтические поздравления и признания в любви.
Стоит отметить, что для участия в акции необходимо до 7 февраля короткое поздравление до 30 знаков, с указанием имени адресата и городского округа, в котором нужно будет транслировать поздравление.
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«Близится День всех влюбленных, когда по традиции пары готовят сюрпризы друг для друга. Мы подготовили акцию для жителей Подмосковья, которые хотят преподнести оригинальный подарок второй половинке: добрые слова, комплименты, признания, а может, даже предложения руки и сердца. Поздравление, написанное буквально одной строкой, должно быть корректным и уместным. Один участник может прислать одно поздравление», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева