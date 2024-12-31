Генеалогический сайт MyHeritage 1 февраля полностью удалит аккаунты россиян

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Генеалогический сайт MyHeritage разослал сообщения российским пользователям о скором удалении их аккаунтов.
Отмечается, что учётная запись и вся информация, указанная в ней, будут полностью удалены 1 февраля 2025 года.
При этом уточняется, что россияне могут экспортировать все свои данные до указанной даты.
Напомним, что MyHeritage – это ресурс для создания родословного древа и семейного сайта.
Ранее российский суд оштрафовал сайт за отказ локализовать персональные данные пользователей из России.
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*принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещённой на территории России
При этом уточняется, что россияне могут экспортировать все свои данные до указанной даты.
Напомним, что MyHeritage – это ресурс для создания родословного древа и семейного сайта.
Ранее российский суд оштрафовал сайт за отказ локализовать персональные данные пользователей из России.
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*принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещённой на территории России
Анастасия Чинкова