Блокировка WhatsApp*: когда и по каким причинам могут запретить мессенджер

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Роскомнадзор внёс мессенджер WhatsApp*в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 19 декабря. Новое «положение» сервиса обязывает хранить данные пользователей и переписки, а также предоставлять их российским спецслужбам, если они потребуют.