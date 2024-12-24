Блокировка WhatsApp*: когда и по каким причинам могут запретить мессенджер

Фото: iStock/Wipada Wipawin
Роскомнадзор внёс мессенджер WhatsApp*в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 19 декабря. Новое «положение» сервиса обязывает хранить данные пользователей и переписки, а также предоставлять их российским спецслужбам, если они потребуют.
После парламентарии и сенаторы в России дали противоречивые комментарии по поводу этого нововведения.
Так, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил «Парламентской газете», что вероятность блокировки WhatsApp* в России высокая. Напротив, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал сообщения о возможной блокировке мессенджера лишь слухами. Он заявил ТАСС, что дополнительной информации, касающейся сервиса, нет, кроме того, что он добавлен в ОРИ.
Своё мнение высказала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что не фанат WhatsApp*, однако, если нет официального подтверждения, зачем делать безответственные заявления.
Мизулина добавила, что пока не видит альтернативы WhatsApp* и не поддерживает мнение о необходимости ограничения сервиса.
После внесения в реестр организаторов распространения информации данный мессенджер должен предоставлять по запросу ФСБ любую информацию. Если сервис откажется это делать, ему грозит штраф или блокировка.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов напомнил, что ранее WhatsApp* неоднократно штрафовали из-за невыполнения требований по локализации данных пользователей из России. В настоящее время мессенджер не сотрудничает с российскими властями, что повышает риск его блокировки на территории страны.
Также депутат Олег Матвейчев заявлял, что через данный сервис поддерживают связь экстремистские организации.
По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, WhatsApp» не будет передавать запрашиваемые российскими властями данные, так как он принадлежит компании Meta**, и его может ждать та же судьба, что и другие соцсети.
Напомним, что WhatsApp* — единственный из трёх крупных сервисов Meta**, работающий в России. Instagram* и Facebook* заблокировали ещё в 2022 году.
Официальной информации о том, когда будет запрещён мессенджер, нет.
Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин заявлял, что вероятность блокировки сервиса в 2025 году серьёзно вырастет, если руководство платформы продолжит игнорировать российское законодательство.
По мнению IT-эксперта Павла Мясоедова, слова которого приводит канал «Новые известия», если всё-таки WhatsApp* заблокируют, в России появится много альтернативных сервисов. Так, эксперт считает, что многие пользователи просто перейдут в Telegram.
Мясоедов добавил: пока пользователи из России могут пользоваться WhatsApp*, большинство предпринимателей не будут делать свои мессенджеры коммерческими. Но если рынок получит сигнал о его блокировке, многие начнут пытаться продвигать свои мессенджеры.
Как считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, россияне перейдут в «ВКонтакте» или «Телеграм».
Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что WhatsApp* пользуется популярностью среди россиян, парламентарий не верит в его блокировку. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
По мнению депутата, заблокировать WhatsApp* можно было без «каких-то ухищрений», а на тех же основаниям, что и другие продукты компании Meta**.
Также руководитель департамента по работе с клиентами Mediascope Ирина Суанова сообщила, что мессенджером WhatsApp* ежемесячно пользуются почти 80% россиян, тогда как сервисом «Телеграм» только 72% населения.
* принадлежит компании Meta**, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
** организация признана в России экстремистской и запрещена
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Так, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил «Парламентской газете», что вероятность блокировки WhatsApp* в России высокая. Напротив, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал сообщения о возможной блокировке мессенджера лишь слухами. Он заявил ТАСС, что дополнительной информации, касающейся сервиса, нет, кроме того, что он добавлен в ОРИ.
Своё мнение высказала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что не фанат WhatsApp*, однако, если нет официального подтверждения, зачем делать безответственные заявления.
Мизулина добавила, что пока не видит альтернативы WhatsApp* и не поддерживает мнение о необходимости ограничения сервиса.
Почему могут заблокировать WhatsApp*
После внесения в реестр организаторов распространения информации данный мессенджер должен предоставлять по запросу ФСБ любую информацию. Если сервис откажется это делать, ему грозит штраф или блокировка.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов напомнил, что ранее WhatsApp* неоднократно штрафовали из-за невыполнения требований по локализации данных пользователей из России. В настоящее время мессенджер не сотрудничает с российскими властями, что повышает риск его блокировки на территории страны.
РКН добавил WhatsApp и Skype в реестр ОРИ и обязал открывать переписки чатов ФСБ
Также депутат Олег Матвейчев заявлял, что через данный сервис поддерживают связь экстремистские организации.
По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, WhatsApp» не будет передавать запрашиваемые российскими властями данные, так как он принадлежит компании Meta**, и его может ждать та же судьба, что и другие соцсети.
Напомним, что WhatsApp* — единственный из трёх крупных сервисов Meta**, работающий в России. Instagram* и Facebook* заблокировали ещё в 2022 году.
Когда могут заблокировать WhatsApp*
Официальной информации о том, когда будет запрещён мессенджер, нет.
Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин заявлял, что вероятность блокировки сервиса в 2025 году серьёзно вырастет, если руководство платформы продолжит игнорировать российское законодательство.
Чем можно заменить WhatsApp*
По мнению IT-эксперта Павла Мясоедова, слова которого приводит канал «Новые известия», если всё-таки WhatsApp* заблокируют, в России появится много альтернативных сервисов. Так, эксперт считает, что многие пользователи просто перейдут в Telegram.
WhatsApp с высокой вероятностью заблокируют в России
Мясоедов добавил: пока пользователи из России могут пользоваться WhatsApp*, большинство предпринимателей не будут делать свои мессенджеры коммерческими. Но если рынок получит сигнал о его блокировке, многие начнут пытаться продвигать свои мессенджеры.
Как считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, россияне перейдут в «ВКонтакте» или «Телеграм».
Почему WhatsApp* единственный из Meta** сервис, который пока не заблокировали в России
Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что WhatsApp* пользуется популярностью среди россиян, парламентарий не верит в его блокировку. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
По мнению депутата, заблокировать WhatsApp* можно было без «каких-то ухищрений», а на тех же основаниям, что и другие продукты компании Meta**.
Также руководитель департамента по работе с клиентами Mediascope Ирина Суанова сообщила, что мессенджером WhatsApp* ежемесячно пользуются почти 80% россиян, тогда как сервисом «Телеграм» только 72% населения.
* принадлежит компании Meta**, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
** организация признана в России экстремистской и запрещена
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Анастасия Ларина