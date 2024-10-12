Роскомнадзор подготовил проект для непубличного «замедления» онлайн-ресурсов

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Роскомнадзор разработал проект приказа для непубличного «замедления» работы онлайн-ресурсов. Об этом сообщает издание Forbes.
Отмечается, что Роскомнадзор на основании внесудебного решения Генпрокуратуры получит полномочия по управлению сетью связи общего пользования через технические средства противостояния угрозам или при помощи передачи обязательных к выполнению указаний владельцам технологических сетей связи или точек обмена трафиком. Поручения генерального прокурора и его заместителей станут основанием для этого.
Кроме того, Роскомнадзор собирается потратить порядка 60 миллиардов рублей на осуществление модернизации технических средств противодействия угрозам в рамках проекта «Инфраструктура кибербезопасности». Оборудование, которое устанавливается у интернет-провайдеров, используется для осуществления блокировки и замедления доступа к сайтам с запрещённой информацией.
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