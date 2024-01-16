Путин впервые прокомментировал «голую вечеринку» Ивлеевой

Фото: сайт Кремля
«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — заявил глава государства.
Он добавил, что люди после участия в СВО смотрят на жизнь совершенно по-другому.
Читайте также:
DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку», объявило о самоликвидации
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной «голой вечеринки»
Первый канал вырезал Киркорова и Глюкозу из рождественского концерта Лепса