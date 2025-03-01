Генерал Иван Попов случайно узнал о своём увольнении из рядов Вооружённых сил РФ

Иван Попов (Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков)
Обвиняемый в мошенничестве бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов уволен из Вооружённых сил Российской Федерации. Экс-военачальника также исключили из списочного состава части, в которой он проходил службу.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от самого подозреваемого. Причём, по словам генерала, узнал он об этом совершенно случайно.
Военный также добавил, что до настоящего времени он не получал никаких официальных уведомлений об увольнении из рядов Вооружённых сил РФ. Также он не проходил никаких комиссий, не видел выписок из приказов и даже не знает, где сейчас находятся его личное дело (не уголовное - прим. ред.) и аттестаты.
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«Меня уволили из Вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО. Сидя в тюрьме и под домашним арестом, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части», — рассказал Попов корреспонденту агентства.
Военный также добавил, что до настоящего времени он не получал никаких официальных уведомлений об увольнении из рядов Вооружённых сил РФ. Также он не проходил никаких комиссий, не видел выписок из приказов и даже не знает, где сейчас находятся его личное дело (не уголовное - прим. ред.) и аттестаты.
«Если руководство приняло решение меня уволить, то я как солдат выполню приказ, но с соблюдением законов и ритуалов, потому что я 32 года отдал служению Отчизне», — заключил генерал.
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Александр Бойцов