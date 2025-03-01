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Генерал Иван Попов случайно узнал о своём увольнении из рядов Вооружённых сил РФ

Генерал Попов уволен из рядов ВС РФ и исключён из списков своей части
Иван Попов (Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков)

Иван Попов (Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков)

Обвиняемый в мошенничестве бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов уволен из Вооружённых сил Российской Федерации. Экс-военачальника также исключили из списочного состава части, в которой он проходил службу.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от самого подозреваемого. Причём, по словам генерала, узнал он об этом совершенно случайно.

«Меня уволили из Вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО. Сидя в тюрьме и под домашним арестом, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части», — рассказал Попов корреспонденту агентства.

Военный также добавил, что до настоящего времени он не получал никаких официальных уведомлений об увольнении из рядов Вооружённых сил РФ. Также он не проходил никаких комиссий, не видел выписок из приказов и даже не знает, где сейчас находятся его личное дело (не уголовное - прим. ред.) и аттестаты.

«Если руководство приняло решение меня уволить, то я как солдат выполню приказ, но с соблюдением законов и ритуалов, потому что я 32 года отдал служению Отчизне», — заключил генерал.

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Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский намеренно сбежал из России перед убийством Листьева
Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский имел шанс предотвратить убийство Листьева
01 марта 2025, 08:59

Борис Березовский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Предприниматель и миллиардер Борис Березовский намеренно покинул пределы России как раз накануне убийства знаменитого журналиста и телеведущего Влада Листьева. Таким образом олигарх намеревался обеспечить себе алиби.
Такое мнение об одном из самых громких преступлений 30-летней давности высказал Юрий Скуратов, занимавший тогда пост генерального прокурора РФ. В разговоре с РИА Новости он назвал роль Березовского в явно заказном убийстве, происшедшем 1 марта 1995 года, неоднозначной. Как раз сегодня истёк срок давности по этому уголовному делу.

«У него (Березовского - прим. ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора ОРТ, они не сработались», — заявил экс-глава надзорного ведомства.

По словам Скуратова, бизнесмен не играл главной роли в деле убийства Листьева. Как утверждал сам Березовский в своём обращении 4 марта 1995 года к президенту Борису Ельцину, в первый день весны он улетел в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным в Лондон.

Известный тележурналист, бывший ведущий популярных программ «Взгляд» и «Поле чудес», первый генеральный директор ОАО «Общественное Российское Телевидение» Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в самом центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь на поражение из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Оно до сих пор остаётся нераскрытым.

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С 1 марта в России действуют новые правила для поступления в вузы
01 марта 2025, 05:53

Фото: iStock/SeventyFour

В России с 1 марта вступают в силу новые правила для поступления в университеты по всем программам и специальностям. Об этом сообщают РИА Новости.
«Новые правила приема в российские вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям вступили в законную силу», — пишут в агентстве.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года. Согласно им, начало приема на обучение теперь становится единым и стартует 20 июня. На бюджет бакалавриат, специалитет и магистратуру поступление заканчивается 1 сентября. В случае с контрактом и дополнительным набором срок продлен до 1 октября.

При этом зачисление в университет теперь будет происходить не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачислении. Его можно будет подавать только в один вуз и на конкретную специальность. В общем кандидаты на зачисление имеют право подавать свои документы на пять специальностей.

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В Кемерове рассказали о планах по сокращению работников детсадов
28 февраля 2025, 22:10

Фото: iStock/MelkiNimages

В 2025 году в Кемерове прогнозируется снижение численности воспитанников на 2500 человек из-за демографического спада. Однако в городской администрации отметили, что сокращать работников детских садов не будут.
Ранее в соцсетях появилась информация о планах сократить сотрудников детских садов. из-за сокращения численности воспитанников детских садов в 2024 году более чем на 2200 детей.

«Упомянутое в одном из подобных сообщений МАДОУ №4 посещает 456 детей, там работают 50 педагогов, и сокращений, как и в других учреждениях, не планируется. Средняя заработная плата педагогов в этом детском саду за январь 2025 года составляет 53 545 рублей», — передает «Сiбдепо».

При этом отмечается, что минимальную зарплату в размере 38 тысяч рублей получают педагоги без категории.

Тем временем в дошкольных учреждениях новых быстрорастущих микрорайонов Кемерова есть вакансии как для педагогов, так и для младших воспитателей.

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Россиянам назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности
Автоэлектрик стал самым высокооплачиваемым рабочим специалистом в 2025 году
28 февраля 2025, 21:57

Фото: iStock/Iryna Inshyna

Электрик оказался самой высокооплачиваемой рабочей специальностью зимой текущего года. Такие данные приводит платформа «Авито Работа».
«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты специалистам с техническими навыками, особенно в сферах, где растут требования к квалификации. Этот тренд можно отследить на примере профессии автоэлектрика», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков в беседе с «Известиями».

Отмечается, что автоэлектрики могут диагностировать и ремонтировать электронные системы автомобилей. Они чинят бортовые компьютеры, системы зажигания, кондиционеры и другое электронное оборудование автомобиля. Теперь такие специалисты стали востребованными из-за растущей технологической сложности современных машин.

Кроме того, зарплату в 148 486 рублей предлагают гипсокартонщикам, которые возводят перегородки, создают многоуровневые потолки, декоративные ниши и другие элементы интерьера.

На третьей строчке оказались водители категории C. Им предлагают 137 024 ежемесячно. Они управляют грузовыми машинами весом от 3,5 до 7,5 т и осуществляют междугородние и внутригородские перевозки.

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Психолог объяснила, почему женщины чаще первыми мирятся с мужчиной
Психолог Наумова: женщины часто первыми мирятся с мужчиной из-за зависимости
28 февраля 2025, 21:39

Фото: iStock/Prostock-Studio

Психолог Наталья Наумова рассказал, почему женщины первыми идут на примирение с мужчиной после ссоры.
По ее словам, женщины часто идут первыми на контакт после ссоры с мужчиной, так как зависят от него.

«Если женщина, например, находится в декрете, у нее маленькие дети, она не работает, то у нее возникает страх остаться одной. Женщина находится в зависимом от мужчины положении, поэтому и первая идет на примирение», — заявила Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако она добавила, что женщины могут первыми идти на примирение с мужчиной, если они более психологически грамотные и осознанные. Они демонстрируют партнерам пути решения конфликта, так как быстрее приходят в норму после ссоры.

При этом Наумова отметила, что первым мириться идет тот, кто более чувствителен к ссорам и готов пойти на уступки, чтобы завершить конфликт.

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