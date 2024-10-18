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Арестованный генерал Попов назвал ложными обвинения в игровой зависимости

18 октября 2024, 10:43
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов назвал ложными обвинения в игровой зависимости, упомянутые прокурором. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на фигуранта уголовного дела.


«…Судмедэксперт не выявил у меня никаких зависимостей, в том числе денежные онлайн-ставки на спортивные результаты, о которых заявил прокурор в своем обвинительном заключении, как о мотивах, якобы толкнувших меня на хищения, которые я не совершал», — сказал офицер, добавив, что соответствующую экспертизу ему назначали еще на стадии предварительного следствия.
Попова обвиняют в краже конструкций на многомилионную сумму для оборонительных сооружений на запорожском фронте. Сам обвиняемый уверен, что его уволили за аудиообращение к вышестоящему командованию, где было сказано о «массовых потерях и ранениях», а также о недостатке вооружений.

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В Приморье отправили под арест не вернувшую долг матери бойца СВО женщину
18 октября 2024, 11:05

Фото: istockphoto/utah778

Приморский суд отправил не вернувшую долг матери погибшего бойца спецоперации женщину под домашний арест, информирует региональная прокуратура. Уточняется, что средства были государственной выплатой.
«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемую под домашний арест на один месяц 29 суток», — пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что против 47-летней женщины открыли уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи считают, что фигурантка взяла в долг у потерпевшей на собственный бизнес, зная, что у той есть крупная сумма.

Речь идет о почти шести миллионах рублей. Обвиняемая, по информации следователей, только создавала видимость отдачи долга, передавая только незначительные деньги.

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#уголовное дело
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#новости
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В небе над российским регионом сбили украинскую ракету
В небе над Курской областью сбили украинскую ракету
18 октября 2024, 11:03

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Над Курской областью была сбита украинская ракета. Об этом написал губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал он.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали половину украинской группировки, которая пыталась удерживать оборону населенного пункта Максимильяновка в Донецкой Народной Республике.

До этого пленный сотрудник ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы) Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что человеку практически невозможно избежать мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
#всу
#пво
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Пленный ВСУ рассказал, что под Красноармейском разрешают отступать лишь командирам
Пленный Колесников: Под Красноармейском разрешают отступать лишь командирам ВСУ
18 октября 2024, 11:01

Фото: iStock/Sinenkiy

Командование ВСУ под Красноармейском позволяет отступать лишь отдельной категории военных, среди которых командиры. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил пленный военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников.
Уточняется, что Колесников сдался в плен на Красноармейском направлении в районе населенного пункта Первомайское. По словам пленного, среди отступающих с позиций был заместитель командира роты ВСУ, а также его помощник.

Колесников отметил, что на Красноармейском направлении в рядах украинской армии это обычная практика.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВС РФ ударили «Кинжалами» по бункеру с генералами ВСУ под Киевом
18 октября 2024, 10:45

Фото: РИА Новости/МО РФ

В ночь на 18 октября ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по секретному бункеру с генералами ВСУ в Киеве. Об этом пишет «АиФ».
«По имеющимся данным, объект используется специальными службами Украины как запасной командный пункт, что делает его важной стратегической целью для российских ударов», — пишет Telegram-канал «Донбасский партизан».

Уточняется, что центр располагается в лесном массиве для дополнительной маскировки и скрытности. Также, по некоторым данным, вокруг него расположена целая сеть мощных подземных укрытий для высших украинских чинов и генералитета.

Предварительно, ударом «Кинжалов», уничтожено большое число украинских генералов.

Минобороны РФ данную информацию официально пока не подтверждало и не комментировало.

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#минобороны рф
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Силовые структуры сообщили об уничтожении половины группировки ВСУ в Максимильяновке
ТАСС: Половина группировки ВСУ в Максимильяновке была уничтожена
18 октября 2024, 10:43

Фото: istockphoto/IherPhoto

Вооруженные силы России ликвидировали половину украинской группировки, которая пыталась удерживать оборону населенного пункта Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«При штурме Максимильяновки погибло около половины группировки противника, которая находилась в селе», — отметил собеседник.

По его словам, на этом участке украинские военные потеряли огромное количество военнослужащих. Помимо этого, отмечается, что есть раненые и военнопленные.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. 17 октября Министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР. В сводке МО РФ указано, что населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений Южной группировки войск.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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#россия
#военные
#вооружённые силы рф
#днр
#сво
#всу
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«Старые и неподготовленные»: в ВСУ рассказали об украинских офицерах
Военнопленный Шикун: за плечами мобилизованных офицеров ВСУ только кафедра
18 октября 2024, 10:27

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Мобилизованные офицеры ВСУ являются необученными и неподготовленными, а за их плечами есть только военная кафедра. Об этом рассказал военнопленный Сергей Шикун. Информацию передало Минобороны РФ.
Мужчину призвали прямо с работы, дав час на сборы и не волнуясь о его подготовке. Шикун подчеркнул, что в рядах ВСУ царит бардак, а офицеры толком ничего не понимают и не умеют.

Свою бригаду пленник назвал старой, немощной и плохо подготовленной. По его словам, уходя в бой, никто не надеялся выжить.

По словам Шикуна, их броневик подбили, а после он в течение недели скрывался в лесах, пока не сдался в плен бойцам ВС РФ.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#украина
#война
#сво
#всу
#новости
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Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных о войсках Киеву
18 октября 2024, 10:21

Фото: istockphoto/zoka74

Гражданка Украины, родившаяся в 2001 году, была задержана и арестована за шпионаж. Об этом информирует ФСБ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что она передавала Службе безопасности Украины информацию о размещении российских войск в Херсонской области. Отмечается, что ей грозит до 20 лет тюремного заключения.

По ее словам, в июне ее друзья посоветовали ей вступить в крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области. Она отметила, что в ноябре появился пост с информацией о конкретном квадрате, где расположены российские войска.

«Инициативно решила скинуть места нахождения российских военных. Жилые дома, школа. Школа в населенном пункте Агайманы, где моя бабушка работала директором, поэтому не составило труда найти это», — сказала задержанная.

До этого бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии, обжаловала свой статус иностранного агента.

Ранее стало известно, что следственные органы установили метод активации взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
#данные
#терроризм
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«План победы» Зеленского поможет ему потерпеть поражение
Kossuth: Орбан заявил, что «План победы» Зеленского поможет ему проиграть
18 октября 2024, 10:12

«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского поможет ему потерпеть поражение в конфликте на Украине, передает Kossuth со ссылкой на венгерского премьера Виктора Орбана.
Политик подчеркнул, что большая часть участников саммита ЕС в Брюсселе готовы продолжать конфликт. Венгерская сторона, по словам Орбана, уверена, что Киев уже проиграл, как и ЕС.

«Побежденные теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого плана победы нельзя победить», — резюмировал глава правительства Венгрии.
На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны стали помогать террористическому режиму Владимира Зеленского.

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#мир
#украина
#война
#сво
#венгрия
#владимир зеленский
#виктор орбан
#конфликт
#новости
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Бои за Калиновку в Курской области, продвижение ВС РФ в Часове Яре: последние новости СВО
18 октября 2024, 10:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Курской области ВС РФ продвигаются на кореневском участке. ВСУ осуществили две попытки контратаки в районе Зелёного Шляха, но безуспешно. О последних событиях в зоне СВО и приграничье расскажет «Радио 1».

Донецкое направление


Войска Южной группы освободили населённый пункт Максимильяновка. Министр обороны России Андрей Белоусов отправил поздравительную телеграмму командирам и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, носившей имя Идрицко-Берлинской и удостоенной ордена Кутузова II степени. Максимильяновка расположена в девяти километрах к западу от Марьинки и в четырёх километрах восточнее Курахова.

После освобождения Марьинки в декабре 2023 года российские войска долгое время пытались установить контроль над Максимильяновкой с позиции Георгиевки, однако их атаки не давали результата. Село было взято только после обхода его с севера и штурма Островского, что позволило отрезать гарнизон Максимильяновки от украинских основных сил. По мнению экспертов, в ближайшее время на этом направлении начнёт штурм самого Курахова. ВСУ будут пытаться оказывать сопротивление, так как у них нет возможности для отступления.


Курское направление


ВС РФ освободили Старую Сорочину и Александрию. Фронтовая авиация активно поддерживает операции. За последние сутки потери ВСУ на этом участке составили 250 человек. Группировка войск «Север» нанесла удары по украинским частям в районе Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плехово.

Сдающиеся в плен военнослужащие ВСУ сообщают о том, что в некоторых частях осталось всего половина состава. Обеспечение продовольствием отсутствует, а вода добывается из болот. Попытки прорыва украинских войск завершаются неудачами и значительными потерями бронетехники. По данным телеграм-канала «Приграничный дозор», российские подразделения окружили противника с трёх сторон в селе Мартыновка Суджанского района, ожесточенные бои развернулись за Калиновку. Аналогичная обстановка складывается и в других населённых пунктах на Курском направлении.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Харьковское направление


В Харьковской области российские войска продолжают наступление. По информации Минобороны РФ, подразделения группировки «Запад» смогли занять более выгодные позиции и оттесняют противника из таких населённых пунктов, как Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая и Дружелюбовка. Также сообщается о новых ударах нашей тактической авиации по военному заводу «Укроборонпрома» и ремонтному подразделению ВСУ в окрестностях Харькова.

В то же время военные из 143-й пехотной бригады ВСУ угрожают командованию массовым оставлением позиций в направлении Харькова, утверждают источники из российского подполья. Солдаты ВСУ, в свою очередь, сообщили о нехватке офицеров.


Покровское направление


К северу от Новогродовки российские войска пытаются расширить свои позиции вдоль железнодорожного маршрута. В районе Селидово наблюдается продвижение российских сил с северного и южного направлений. Атакующие действия пока не начинаются, однако по вражеским позициям работают дальнобойные системы. На юг от Цукурино идут интенсивные бои в Новоселидовке и Измайловке. В укрепрайонах Новоселидовки ВС РФ применили ФАБ-1500.

Лиманское направление


Штурмовым отрядам ВС РФ удалось пробиться на северные окраины Торского. В населённом пункте сейчас идут бои. В районе Макеевки российские войска смогли продвинуться на запад, вплотную подойдя к реке Жеребец. На данный момент поселок находится в «серой зоне», устойчивый контроль ВС РФ установлен только над восточными его окраинами, в центре села идут бои.

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