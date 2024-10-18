Арестованный генерал Попов назвал ложными обвинения в игровой зависимости

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов назвал ложными обвинения в игровой зависимости, упомянутые прокурором. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на фигуранта уголовного дела.
«…Судмедэксперт не выявил у меня никаких зависимостей, в том числе денежные онлайн-ставки на спортивные результаты, о которых заявил прокурор в своем обвинительном заключении, как о мотивах, якобы толкнувших меня на хищения, которые я не совершал», — сказал офицер, добавив, что соответствующую экспертизу ему назначали еще на стадии предварительного следствия.Попова обвиняют в краже конструкций на многомилионную сумму для оборонительных сооружений на запорожском фронте. Сам обвиняемый уверен, что его уволили за аудиообращение к вышестоящему командованию, где было сказано о «массовых потерях и ранениях», а также о недостатке вооружений.
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