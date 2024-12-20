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Начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова похоронили в Подмосковье, пишет Shot.
По данным издания, на прощание с Кирилловым пришли министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.
Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря.
Задержали исполнителя теракта утром 18 декабря. Им оказался гражданин Узбекистана А. Курбонов рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Он установил СВУ на электросамокат, который припарковал около подъезда дома на Рязанском проспекте, где проживал Кириллов. Он привел его в действие, когда генерал и его помощник майор Илья Поликарпов вышли на улицу. Оба погибли на месте.
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Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря.
Задержали исполнителя теракта утром 18 декабря. Им оказался гражданин Узбекистана А. Курбонов рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Он установил СВУ на электросамокат, который припарковал около подъезда дома на Рязанском проспекте, где проживал Кириллов. Он привел его в действие, когда генерал и его помощник майор Илья Поликарпов вышли на улицу. Оба погибли на месте.
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Элина Позднякова