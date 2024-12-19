Убийца генерал-лейтенанта Кириллова пять месяцев жил по соседству с ним

Ахмад Курбанов (Фото: РИА Новости/ФСБ РФ)
Подозреваемый в убийстве генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта жил рядом с ним на Рязанском проспекте в хостеле, пишет Telegram-канал «112».
Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов снял номер в гостинице «Карачарово» на Газгольдерной улице, чтобы иметь возможность следить за Кирилловым.
Сотрудникам хостела он рассказал, что работает курьером. Оплату производил вовремя и никаких подозрений не вызывал. Прожил он там пять месяцев.
Сразу после совершения теракта Курбанов сбежал в Балашиху, где и был задержан силовиками вечером того же дня. Сейчас его привезли на место преступления, где он должен будет продемонстрировать, как действовал.
Напомним, взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. Оба погибли на месте.
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Сотрудникам хостела он рассказал, что работает курьером. Оплату производил вовремя и никаких подозрений не вызывал. Прожил он там пять месяцев.
Сразу после совершения теракта Курбанов сбежал в Балашиху, где и был задержан силовиками вечером того же дня. Сейчас его привезли на место преступления, где он должен будет продемонстрировать, как действовал.
Напомним, взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. Оба погибли на месте.
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Элина Позднякова