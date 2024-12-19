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Убийца генерал-лейтенанта Кириллова пять месяцев жил по соседству с ним

Убийца генерала Кириллова жил в 500 метрах от его дома в хостеле
Ахмад Курбанов (Фото: РИА Новости/ФСБ РФ)

Ахмад Курбанов (Фото: РИА Новости/ФСБ РФ)

Подозреваемый в убийстве генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта жил рядом с ним на Рязанском проспекте в хостеле, пишет Telegram-канал «112».
Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов снял номер в гостинице «Карачарово» на Газгольдерной улице, чтобы иметь возможность следить за Кирилловым.

Сотрудникам хостела он рассказал, что работает курьером. Оплату производил вовремя и никаких подозрений не вызывал. Прожил он там пять месяцев.



Сразу после совершения теракта Курбанов сбежал в Балашиху, где и был задержан силовиками вечером того же дня. Сейчас его привезли на место преступления, где он должен будет продемонстрировать, как действовал.

Напомним, взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. Оба погибли на месте.

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ВС РФ освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР
19 декабря 2024, 11:38

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль эти пункты удалось благодаря успешным наступательным операциям подразделений группировки войск «Восток».

Зеленовка расположены в районе города Курахово, в Новый Комар – вблизи посёлка Великая Новоселка.

Потери ВСУ за минувшие сутки составили около 1630 человек.

Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что за сутки российские войска поразили живую силу и аэродромы армии Украины в 149 районах.

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#вс рф
#минобороны рф
#днр
#военные
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ВСУ могут использовать истребители F-16 при новом наступлении
19 декабря 2024, 11:32

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Некоторые эксперты предполагают, что ВСУ могут предпринять новое наступление на один из российских регионов в ближайшие недели, ещё до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Не исключено использование украинцами американских истребителей F16.
Эти самолёты могут быть использованы для нанесения ударов управляемыми ракетами по важным целям на поле боя — штабам, складам вооружений, скоплениям живой силы и боевой техники, пишет РИА Новости со ссылкой на военных аналитиков. В декабре ВСУ получили очередную партию F-16, на этот раз из Дании. Таким образом, Украина сейчас располагает примерно 20-ю такими самолётами.

Очевидно, что Киев пока не задействовал F-16 в полную силу, их применение в основном ограничено выполнением задач ПВО. Не исключено, что это связано с нехваткой квалифицированных лётчиков, способных управлять западной техникой. Эксперты не исключают, что за штурвалом F-16 могут оказаться совсем не украинцы.

Москва уже не раз заявляла, что кадровые военные НАТО уже присутствуют на Украине. Они, в частности, управляют системами РСЗО HIMARS и другой сложной западной техникой. Если же управлять американскими истребителями будут украинские пилоты, им предстоит на практике доказать возможность переучиться за несколько месяцев на западный самолёт. В противном случае «экзаменаторы» с российских Су-35С, Су-30СМ и МиГ-29 получившие немалый боевой опыт за без малого три года СВО, ошибок не простят.

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#истребитель f-16
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Рада: в ВСУ принудительно мобилизуют имеющих бронь работников
19 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/ Panama7

Член комитета по обороне Верховной Рады Украины Александр Федиенко заявил на своей странице в социальной сети, что сотрудники территориальных центров комплектования принудительно мобилизуют в украинскую армию (ВСУ) работников, у которых есть бронь.
«Получаю много обращений как граждан, так и организаций по поводу незаконных действий ТЦК», — обратил внимание Александр Федиенко.

Депутат рассказал о случаях принудительной мобилизации в Вооружённые силы Украины работников предприятий, которых признали критически важными для страны. Он привёл ряд примеров, когда работники ТЦК не принимали бумажные версии документов о бронировании и штрафовали людей за нарушение правил воинского учета. Александр Федиенко направил обращения начальнику Генерального штаба ВСУ Анатолию Баргилевичу по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что Командование ВСУ отдало приказ своей группировке в Курахово удержать позиции до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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#всу
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Зеленский не согласен сокращать ВСУ по требованию РФ
19 декабря 2024, 11:17

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не согласен на сокращение украинской армии по требованию РФ, однако поддерживает введение миротворцев из стран Запада. Об этом он заявил в Брюсселе, его слова приводит украинское издание «Страна».
По словам Зеленского, лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, поэтому он будет и дальше просить об этом. Однако лидер киевского режима также готов рассмотреть и другие варианты, например, «санкционные и финансовые».
«Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова. Лучшее — это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем», – заявил Зеленский.

Россия выдвигала требование по сокращению ВСУ еще во время стамбульских переговорах. Москва считает, что именно они должны лежать в основе мирного урегулирования конфликта на Украине.

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Стало известно, какой приказ получили ВСУ в Курахово
Рогов: боевикам ВСУ в Курахово приказали дотянуть до инаугурации Трампа
19 декабря 2024, 10:55

Фото: iStock/Jakub Laichter

Командование ВСУ отдало приказ своей группировке в Курахово удержать позиции до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«Согласно полученным оперативным данным, группировка украинских войск в городе Курахово получила приказ дотянуть любой ценой до инаугурации Трампа», — заявил Рогов.

Однако он уточнил, что остатки украинских группировок в Курахово уже прекрасно понимают, что долго они протянуть не смогут.

Накануне Рогов сообщал, что в районе южнее Курахово в Донецкой народной республике российские военные завершили операцию по ликвидации подразделения ВСУ, которые попали в окружение сил РФ. Войска успешно зачистили «котел» от украинских боевиков.

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В Тамбовской области после атаки БПЛА возник крупный пожар
19 декабря 2024, 10:46

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

В ночь на 19 декабря над территорией Тамбовской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. В результате падения обломков одного из них возник крупный пожар.
Дроны ВСУ были уничтожены над территорией Мичуринского муниципального округа, уточнили в пресс-службе областного правительства. Возгорание распространилось на площади 105 квадратных метров. Пожар был потушен силами сотрудников Главного управления МЧС России по Тамбовской области. К счастью, обошлось без жертв. Какой именно объект горел, не уточняется.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 84 украинских БПЛА над территорией российских регионов. Самая массированная атака пришлась на Ростовскую область, где были уничтожены 36 беспилотников.

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#дроны
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Российские штурмовики продвигаются в Дзержинске, у Красноармейска и Дмитрова
Пушилин: ВС РФ продвигаются в Дзержинске с тяжелыми боями
19 декабря 2024, 10:17

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ продвигаются в Дзержинске с тяжелыми боями. Об этом рассказал заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости.
«По всем направлениям фронта армия России ведет тяжелую работу и отвоевывает у противника наши территории, наши города и районы, из которых они делали укрепы десять лет. Наши военнослужащие ведут тяжелые бои в Дзержинске, с направления которого враг бьет по Горловке», — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что основная часть высотных зданий в городе находится под контролем российских сил. Противник массово использует дроны, минирует местность, по-прежнему имеет возможность перебрасывать резервы, однако бойцы ВС РФ упорно продвигаются вперед.

При этом армия России освободила поселок Заря на Красноармейском направлении. Также наши бойцы продвигаются у самого Красноармейска и Димитрова.

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Жительница Суджи была вынуждена уехать на Украину из-за иностранных наемников
19 декабря 2024, 10:05

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Жительница Суджи вернулась в Россию с дочерью-подростком после трех месяцев, проведенных на Украине. Об этом информирует РИА Новости.
Женщина рассказала о сложной гуманитарной ситуации в своем селе и угрозах со стороны иностранных наемников и освобожденных из тюрем уголовников.

По словам Натальи Разуменко, они находились в Судже, когда в населенный пункт вошли украинские боевики. Ситуация ухудшилась, женщина решила покинуть село. Волонтеры Украинского Красного Креста предложили им гуманитарный коридор в город Сумы. Опасаясь за безопасность своей дочери, Наталья согласилась на это предложение.

«Конечно, страшно. Я сперва согласилась, потом отказалась. Я не знала, куда едем — да Бог знает, что там сделают, это же чужая страна. Не понятно, что нас там ждет — отдадут ли нас в заложники, детей отдадут на органы мало ли что... И (дочь) проплакала, говорила «я не поеду», и я сама начала паниковать... Думала, как в этой ситуации лучше поступить: не ехать — тут убьют, а ехать — тоже не понятно, что случится», — поделилась она.

По словам женщины, они вернулись в Россию через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам, проведенным с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Освобождение Трудового и Старых Тернов, зоны досягаемости ATACMS в РФ и трагические истории мирных жителей: последние новости СВО
Освобождение Трудового и Старых Тернов, зоны досягаемости ATACMS в РФ и трагические истории мирных жителей: последние новости СВО

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

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#всу
#рф
#сво
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Освобождение Трудового и Старых Тернов, зоны досягаемости ATACMS в РФ и трагические истории мирных жителей: последние новости СВО
19 декабря 2024, 09:44

Фото: istockphoto/Chalabala

В течение суток Российские войска нанесли ряд ударов по критически важной инфраструктуре и промышленным объектам на территории Украины.
С другой стороны, украинские силы также активно действуют. Атака крылатыми ракетами Storm Shadow на Ростовскую область и освобожденные территории Запорожья демонстрирует, что Киев готов отвечать на вызовы. Подробнее о последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Купянско-Сватовское направление

На Купянско-Сватовском направлении российские войска форсировали реку Оскол, что стало знаковым событием в их стремлении укрепить позиции на юге Двуречного. Бои здесь идут с целью расширения плацдарма и создания устойчивого фронта, что говорит о намерении России закрепиться в этом стратегически важном районе.

Покровское направление

На Покровском направлении ситуация также развивается динамично: российские силы значительно расширили свои позиции на участке Шевченко — Новотроицкое, освободив Новый Труд и выбив противника с нескольких позиций к северу от Пушкино.

Родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России
Родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России

Кураховское направление

Особое внимание стоит уделить Кураховскому направлению, где МО РФ объявило об освобождении Трудового и Старых Тернов. Однако важно отметить, что на южном фланге продолжаются ожесточенные бои, противник не сдается без боя. Поднятие флага России на северо-западных окраинах Успеновки символизирует не только военные успехи, но и моральный дух российских войск.

Времьевское направление

Тем временем на Времьевском направлении бои продолжаются в районе Раздольного и Нового Комара. Несмотря на сообщения, что ВСУ покинули этот район, присутствие украинских сил все еще сохраняется.

Боеприпасы с белым фосфором

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сделала громкое заявление, что украинские войска неоднократно применяли боеприпасы с белым фосфором. Захарова подчеркнула, что наличие таких боеприпасов у Украины может свидетельствовать, что страна не утилизировала химическое оружие в соответствии с международными обязательствами.

Трагические истории мирных жителей

Нина Крюкова, жительница недавно освобожденного села Плехово Суджанского района Курской области рассказала, как ей приходилось ночевать на улице в кустах, чтобы укрыться от украинских военнослужащих и их дронов.

Ситуация в селе стала невыносимой: военнослужащие ВСУ стучали в двери, разбивали окна и открывали огонь по жилым домам. Большинство домов в Плехово были сожжены, оставив людей без крова и средств к существованию.

В дополнение к этим событиям стало известно о возбуждении уголовного дела против бразильского наемника, который, по данным следственных органов, пытал и убил двух российских военнослужащих в Курской области.

Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты
Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты

Минобороны РФ показало на карте, какие регионы попали в зону досягаемости ATACMS

На брифинге начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов представил карту, демонстрирующую зоны досягаемости западных ракет. По её данным, американские ATACMS, британские Storm Shadow и англо-французские Scalp-EG могут поражать цели в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках и Крыму.

Зоны их действия также затрагивают Курскую, Брянскую, Белгородскую, Воронежскую и Орловскую области, а частично — Краснодарский край и Волгоградскую область. Кроме того, БПЛА Tekever AR3 с дальностью до тысячи километров могут угрожать регионам Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона

В минувшую ночь российская ПВО успешно отразила атаки украинских беспилотников, уничтожив 84 дрона, направленных на территорию страны.

Украинские боевики совершили массированную атаку на российские регионы
Украинские боевики совершили массированную атаку на российские регионы

По данным Минобороны, наиболее активно противник пытался прорваться над Ростовской областью, где было сбито 36 БПЛА, и Брянской — 21 дрон. Также ликвидированы 14 дронов над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской областями, один над Краснодарским краем.

Эти события подчеркивают постоянные попытки ВСУ атаковать российские объекты с использованием беспилотников, однако силы ПВО демонстрируют высокую эффективность в защите воздушного пространства.

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