Появились кадры задержания убийцы генерал-лейтенанта Кириллова

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В сети появились кадры задержания исполнителя взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Видео публикует Telegram-канал «112».
Напомним, взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. Оба погибли на месте. Выжил только водитель Кириллова, который в этот момент находился за рулем автомобиля.
По горячим следам по подозрению в совершении теракта задержали гражданина Узбекистана. Он рассказал, что работал по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов.
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Элина Позднякова