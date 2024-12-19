Политолог назвал причину убийства генерал-лейтенанта Кириллова

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Киев решился на убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова для того, чтобы надавить на Москву в свете приближающихся мирных переговоров. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его словам, Украина рассчитывает получить козырь перед началом урегулирования конфликта.
«Это голубая мечта Запада. Последнее время они все твердят, что вот-вот начнутся переговоры России и Украины и на этих переговорах Украина будет действовать с позиции силы, что у нее есть козырь, который она выложит, и на Россию будет оказано давление, от России потребуют того и другого. Это не так. Конечно, горе, когда погибает генерал, очень квалифицированный, много сделавший для своего рода войск. Гибнут офицеры, рядовые, генералы на войне, но это неизбежные потери, и Путин на это ответил», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.Светов также обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что Россия будет принимать решения по Украине исходя из собственных интересов, указывая на невозможность обвести страну вокруг пальца.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские правоохранительные органы и спецслужбы пропустили удар по начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кирилову. Глава государства подчеркнул, что покушение на Кириллова является не единичным случаем. По отношению к людям других профессий также совершались покушения. В частности, Путин вспомнил убийство журналистки Дарьи Дугиной.
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