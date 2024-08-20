Генерал-майор Попов заявил, что готов отправиться на СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, заявил, что готов отправиться в зону специальной операции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам Попова, это произойдет, если «командование ВС России решит, что его помощь необходима».
Попов также пожаловался, что «помирает» от скуки и развлекает себя чтением книг. В настоящее время он находится под домашним арестом, который будет длиться до 11 октября этого года.
Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.
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«Зовут — иди, не зовут — не напрашивайся», — добавил он.
Попов также пожаловался, что «помирает» от скуки и развлекает себя чтением книг. В настоящее время он находится под домашним арестом, который будет длиться до 11 октября этого года.
Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова