Фальшивые подписи и уголовное дело: Что стоит за арестом генерала Попова?

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Почерковедческая экспертиза в уголовном деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге, подтвердила, что подпись в документах не принадлежит ему. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Арест генерал-майора Ивана ПоповаИван Попов был задержан 21 мая и обвинён по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере). Следствие считает его вовлечённым в хищение металлоконструкций на сумму более 130 миллионов рублей, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Эти обвинения стали предметом общественного обсуждения и вызвали широкий резонанс в СМИ.
Подписи оказались поддельнымиПо словам адвоката Сергея Буйновского, недавняя экспертиза подтвердила, что подписи генерала Попова в ряде официальных документов оказались поддельными. Он подчеркнул, что доказательства вины генерала являются не прямыми, а косвенными.
Домашний арест генерала Попова235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения для экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, переведя его из СИЗО под домашний арест. Эта мера будет действовать до 11 октября текущего года. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, без доступа для СМИ и публики.
Ранее Попов оспаривал длительность домашнего ареста, однако его адвокат отметил, что генерал не стал оспаривать решение о смягчении меры пресечения. Буйновский считает, что суд фактически сам установил срок продления ареста, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса России.
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