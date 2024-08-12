Адвокат: генерала Попова не уведомили о досрочном увольнении в запас

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Генерал-майора Ивана Попова не уведомляли о досрочном увольнении в запас с воинской службы. Об этом сообщил адвокат фигуранта дела о мошенничестве и служебном подлоге. Ранее в сети распространили копию документа якобы с постановлением министра обороны РФ Андрея Белоусова об увольнении Попова в запас.
Генерал уволен в связи с организационно-штатными мероприятиями, выслуга лет в льготном исчислении составляет 39 лет, цитирует ТАСС выписку из приказа от 2 июня. Однако, по словам защиты, обвиняемого никто не уведомил об увольнении.
Генерала арестовали 17 мая, 15 июля суд отправил его под домашний арест. Ивану Попову вменяют две статьи УК: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог на сумму более миллиона рублей.
По версии следствия, генерал-майор причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката 2023 году, который закупили для гуманитарной помощи в Запорожской области. Попов вину не признает.
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Генерала арестовали 17 мая, 15 июля суд отправил его под домашний арест. Ивану Попову вменяют две статьи УК: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог на сумму более миллиона рублей.
По версии следствия, генерал-майор причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката 2023 году, который закупили для гуманитарной помощи в Запорожской области. Попов вину не признает.
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Лия Мурадьян