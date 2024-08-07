Жалобу генерала Попова на смягчающее решение суда отклонили

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Второй Западный окружной военный отклонил жалобу генерал-майора Ивана Попова на решение суда первой инстанции, который смягчил ему меру пресечения, освободил из СИЗО и установил срок домашнего ареста. Об этом информирует ТАСС.
Согласно судебному решению, жалоба Попова осталась без удовлетворения. В прошлом месяце 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел Попова из СИЗО под домашний арест до 11 октября текущего года.
Уточняется, что обвиняемый подал жалобу из-за несогласия с продлением срока меры пресечения.
Ранее сообщалось, что следствие закончило работу по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.
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Уточняется, что обвиняемый подал жалобу из-за несогласия с продлением срока меры пресечения.
Ранее сообщалось, что следствие закончило работу по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова