Генерал-полковник Александр Лапин объяснил, чем хочет заниматься в Госдуме

28 апреля 2026, 15:37

Александр Лапин (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Герой России генерал-полковник Александр Лапин заявил, что готов работать по любому направлению в Государственной думе РФ.





В беседе с «Татар-информом» военнослужащий отметил, что наиболее близкими для себя он считает вопросы поддержки участников боевых действий.

«За мою долгую карьеру от солдата до генерала у меня накопился большой разносторонний опыт как в гражданской, так и в военной областях. Поэтому готов работать там, где я буду максимально полезен. Конечно, ближе для меня вопросы, связанные с военным делом и помощью ветеранам», — высказался Лапин.