Генерал-полковник Александр Лапин объяснил, чем хочет заниматься в Госдуме
Герой России генерал-полковник Александр Лапин заявил, что готов работать по любому направлению в Государственной думе РФ.
В беседе с «Татар-информом» военнослужащий отметил, что наиболее близкими для себя он считает вопросы поддержки участников боевых действий.
«За мою долгую карьеру от солдата до генерала у меня накопился большой разносторонний опыт как в гражданской, так и в военной областях. Поэтому готов работать там, где я буду максимально полезен. Конечно, ближе для меня вопросы, связанные с военным делом и помощью ветеранам», — высказался Лапин.28 апреля Александр Лапин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Он будет претендовать на место депутата Государственной думы от Татарстана.