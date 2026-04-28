Поездка за счет организаторов: семьи зовут на фестиваль «Больше, чем путешествие»
В России стартовал прием заявок на конкурсный отбор для участия во Всероссийском семейном туристском фестивале «Больше, чем путешествие». Масштабное событие пройдет с 9 по 12 июля 2026 года в Республике Мордовия и соберет более 1 000 семей со всей страны.
Организаторы подготовят трехдневный палаточный лагерь. Проект нацелен на развитие семейных поездок, укрепление традиционных ценностей и поддержку патриотических маршрутов для молодежи. Площадка станет местом для общения, отдыха и новых совместных традиций.
Конкурсный этап продлится до 31 мая 2026 года. Жюри выберет самые активные семьи, заинтересованные в туристской жизни и совместных маршрутах. Победителей ждет поощрение в виде поездки на фестиваль за счет АНО «Больше, чем путешествие». Организация оплатит дорогу, питание и проживание. По итогам отбора на площадку приедут более 150 семей из разных регионов России. Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» реализует проект в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Присоединиться к событию можно и вне конкурса. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте. После регистрации гости смогут приехать на один день 11 июля 2026 года или остаться на несколько дней с 10 по 12 июля. В таком формате участники сами привозят палатки и решают вопрос с питанием.
Гостей ждут мастер-классы по походному туризму, встречи с известными путешественниками, творческие медиамарафоны и спортивные активности для всей семьи. Вечером в лагере пройдут посиделки у костра. На площадке откроются ярмарки народных промыслов и состоятся концерты популярных артистов.
