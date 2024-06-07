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Генерал Попов ответил на обвинения в мошенничестве: «Из окопов не вылазил»

Генерал Попов в ответ на обвинения сказал, что не вылезал из окопов
07 июня 2024, 16:08
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генерал Попов ответил на обвинения в его сторону по делу о мошенничестве и рассказал, как он «не вылезал из окопов». Его слова опубликовал Telegram-канал SHOT.
«Я из окопов не вылазил и построил устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести войскам Украины сокрушительное поражение», – сказал Попов.

Бывший командующий 58-й армией также добавил, что не имеет ничего, кроме кредитов и долгов, а свой арест и содержание под стражей считает незаслуженными.



Кроме того, по словам генерала, результат его деятельности на должности командующего — это отражение наступления украинских националистов, а также срыв попыток боевиков ВСУ выйти на Азовское море, окружить группировку в Херсоне и блокировать крымский полуостров.

Попову инкриминируют мошенничество. Следствие считает его причастным к хищению металлопрокатных изделий на сумму более 130 миллионов рублей.

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#мошенничество
#новости
В семи округах Подмосковья привели в порядок дорожные объекты
07 июня 2024, 16:29

Дорожные объекты в семи округах Московской области очистили от граффити и нелегальной рекламы специалиста Мосавтордора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В частности, работы провели в городских округах Красногорск, Наро-Фоминский, Балашиха, Подольск, Дмитровский, Долгопрудный и Дзержинский.

«В Долгопрудном незаконную рекламу и граффити убрали на эстакаде у станции Водники, а также привели в порядок шкаф управления светофором и дорожные знаки на Новом бульваре. У станции Яхрома в Дмитровском округе заменили испорченный вандалами дорожный знак. В Подольске очистили и починили автобусные остановки на улицах Симферопольская и Большая Серпуховская, а также на Октябрьском проспекте. А в балашихинском микрорайоне Салтыковка очистили шумозащитный экран на шоссе Ильича», — говорится в сообщении.
Кроме того, от нелегальной рекламы были очищены фонарные столбы на Кубинском шоссе в Наро-Фоминске, на улице Лесная в Дзержинске и на Советской улице в красногорском посёлке Нахабино.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартует приемная кампания проекта «Профессионалитет»
07 июня 2024, 16:27

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В «Подмосковье» стартует Всероссийская приемная кампания проекта «Профессионалитет». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Приемная кампания пройдет 20 июня в солнечногорском колледже.

«В рамках мероприятия будет осуществляться набор студентов по направлениям, связанным с востребованными отраслями промышленности. Среди них поварское и кондитерское дело, сестринское дело, туризм и гостеприимство, информационные системы и программирование, операционная деятельность в логистике. Программа «Профессионалитет» является новым этапом развития системы среднего профессионального образования», — поделились в пресс-службе.
Более подробную информацию и полный список специальностей можно найти на сайте колледжа в разделе для абитуриентов.

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#минобразования мо
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Житель Коми оштрафован за угрозы в адрес Голиковой и Терешковой
07 июня 2024, 16:25

Фото: istockphoto/AMilkin

Житель Республики Коми Артём Мальцев по приговору Первого Западного окружного военного суда заплатит крупный денежный штраф. В своих комментариях он призывал посадить некоторых политиков и чиновниц на кол.
Мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета, сообщила в своём телеграм-канале руководитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Во время заседания мужчина свою вину полностью признал, но от дачи показаний отказался.

Весной 2020 года Мальцев прокомментировал некий пост в социальной сети. Его высказывание, начинающееся словами «На кол...», суд счёл призывом к посягательству на жизнь заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Через пару недель мужчина аналогичным образом высказался о депутате Государственной думы Валентине Терешковой, а позднее призвал применить эту древнюю казнь в отношении заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.

Во время следствия Мальцев объяснил, что его негативное отношение к чиновницам и агрессивные высказывания были вызваны рядом ограничений, введённых в период пандемии коронавируса. Суд приговорил его к штрафу в размере 350 тысяч рублей.

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#госдума
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В Подмосковье прошла общеобластная тренировка по эвакуации
07 июня 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в общеобластной тренировке по эвакуации в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В тренировке приняли участие городские округа Воскресенск, Дмитровский, Егорьевск, Истра, Королёв, Можайский, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Пушкинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Ступино, Талдомский, Чехов и Щёлково.

«Учебная эвакуация — это одно из самых важных и ответственных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Основная цель этих тренировок заключается во всесторонней проверке готовности организаций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций провести эвакуацию, которая будет быстрой и безопасной для здоровья и жизни людей. В таких случаях важно действовать грамотно, быстро и безошибочно, поэтому подобные учения необходимы», — подчеркнул замначальника ведомства Сергей Щетинин.

В конце тренировки работники подразделений разъяснили жителям округов план действий в случае возникновения нештатных ситуаций и подчеркнули важность соблюдения требований пожарной безопасности.

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Учёные нашли связь между депрессией и недостатком солнца
07 июня 2024, 15:23

Фото: iStock/FotoMaximum

Старший научный сотрудник ФИЦКИА УрО РАН Виктория Аликина рассказала об исследовании, которое должно было выявить связь содержания витамина D, в частности, в крови северян, и продолжительности светового дня.
В ходе исследования учёным стало ясно, что нехватка витамина D, спровоцированная недостатком света, может увеличивать частоту депрессий.

«Поскольку естественной инсоляции, под воздействием которой вырабатывается витамин D, для жителей региона очевидно недостаточно, в исследовании прорабатывался вопрос и восполнения его извне за счет пищи и биологически активных добавок (БАД)», — добавила в беседе с RuNews24.ru Аликина.

А в Москве в первую неделю лета также было мало солнца, но много дождей и гроз. Это подтвердила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Сегодня будет ещё с дождями, активизируется холодный атмосферный фронт, поэтому кратковременные дожди могут быть местами сильные. И не исключено, что уже сегодня на станции ВДНХ будет выполнена месячная норма по осадкам. Первая неделя июня выдалась у нас довольно дождливой, напряжённой и в смысле осадков, и в смысле грозовой деятельности», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.

Ранее врач-терапевт, врач-нефролог Александра Попова заявила, что жара может негативно влиять на здоровье пожилых людей, вплоть до бреда и галлюцинаций.

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#медицина
#ученые
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В школе Истры провели испытания системы спасения людей с высоты
07 июня 2024, 15:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

Испытания оборудования, позволяющего спасать людей с высоких этажей и крыши во время пожара, провели в Павловской средней общеобразовательной школы в деревне Чёрная городского округа Истра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках испытания с третьего этажа учебного учреждения эвакуация проводилась через спасательные косынки, а для эвакуации со второго этажа использовалась специальная лестница. В числе ассистентов были руководители и педагоги школ», — написала в своём Telegram-канале глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Она отметила, что испытания прошли успешно, так что теперь рассматривается вопрос об оснащении всех школ муниципалитета таким оборудованием для экстренной эвакуации.

Оборудование выпускает компания «Самоспас», она расположено на территории округа Истра.

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#истра
#татьяна витушева
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#безопасность
#школа
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Подмосковная система «Безопасный регион» выявила за месяц 350 сбросов мусора из автомобилей
07 июня 2024, 15:07

Фото: пресс-служба Минчистоты

Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали в мае в Подмосковье более 350 сбросов мусора из автомобилей. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Выявлять сброс мусора из машин инспекторам помогают камеры «Безопасного региона». Они установлены рядом с контейнерными площадками и круглосуточно регистрируют, что происходит на прилегающей территории. Только в мае было зафиксировано более 350 случаев выброса мусора из автомобилей», – отметил Мурашов.
Как пояснили в пресс-службе Минчистоты, камера снимет номер транспортного средства, после чего владелец получает штраф. Для граждан от составляет до 70 тыс. рублей, для должностных лиц – до 100 тыс., а для юрлиц – до 200 тыс. рублей.

По данным министерства, в этом году сумма штрафов уже превысила 1,9 млн. рублей.

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#мусор
#контейнеры
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В Кемеровской области предъявлено обвинение фигурантам дела о ДТП с трамваями
07 июня 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Обвинение предъявлено руководителю и мастеру «Кемеровской электротранспортной компании», которых задержали по делу об аварии с трамваями в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По версии следствия, задержанные выпустили в рейс неисправный трамвай, который столкнулся с другим транспортным средством. Имена фигурантов не называются ведомством.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – сказано в сообщении ведомства.

Столкновение двух трамваев произошло накануне. В результате случившегося пострадали, по последней информации, 140 человек, включая десятерых детей. Один человек погиб. Сейчас следствие проводит допросы и назначает экспертизы. В Кремле отметили, что авария в Кемерово является страшной.

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#кемерово
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#следствие
#новости
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ЕГЭ по иностранным языкам и информатике сдают 15 тыс. школьников Подмосковья
07 июня 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Почти 15 тысяч выпускников подмосковных школ сдают ЕГЭ по информатике и иностранным языкам, экзамен проводится 7 и 8 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Информатику сдают более 7,7 тыс. школьников. Участникам экзамена разрешено пользоваться системой программирования, редактором электронных таблиц и текстовым редактором, выход в интернет категорически запрещён. ЕГЭ по иностранным языкам сдают более 7,1 тыс. человек, большинство выбрало английский», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что 7 июня для проведения ЕГЭ было открыто 200 специальных пунктов, 8 июня откроют 149 таких пунктов.

Результаты аттестации по информатике станут известны не позднее 21 июня, по иностранным языкам — не позднее 26 июня.

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