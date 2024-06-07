Генерал Попов ответил на обвинения в мошенничестве: «Из окопов не вылазил»

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Генерал Попов ответил на обвинения в его сторону по делу о мошенничестве и рассказал, как он «не вылезал из окопов». Его слова опубликовал Telegram-канал SHOT.
«Я из окопов не вылазил и построил устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести войскам Украины сокрушительное поражение», – сказал Попов.
Бывший командующий 58-й армией также добавил, что не имеет ничего, кроме кредитов и долгов, а свой арест и содержание под стражей считает незаслуженными.
Кроме того, по словам генерала, результат его деятельности на должности командующего — это отражение наступления украинских националистов, а также срыв попыток боевиков ВСУ выйти на Азовское море, окружить группировку в Херсоне и блокировать крымский полуостров.
Попову инкриминируют мошенничество. Следствие считает его причастным к хищению металлопрокатных изделий на сумму более 130 миллионов рублей.
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Никита Кротов