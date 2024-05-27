«Улыбаемся и машем»: как Попов отреагировал на отказ суда освободить его из СИЗО

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В понедельник, 27 мая, 235-й гарнизонный военный суд повторно отказался менять меру пресечения для арестованного бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и выпустить его из СИЗО под домашний арест. Попов принял решение суда с улыбкой. Кадры публикует Shot.
Заседание прошло в закрытом режиме, при этом Попов был в зале суда без наручников. СМИ удалось заснять генерала после оглашения решения суда. На кадрах он сидел за стеклом, улыбался и поднимал руку, зажатую в кулак.
Не только адвокаты, но и само следствие ходатайствовали о переводе Попова из СИЗО под домашний арест ввиду неких обстоятельств, установленных в ходе расследования.
Напомним, Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.
Читайте также:
Нового фигуранта обнаружили в судебном деле генерала Попова
Полковник обнаружил несостыковку в деле генерала Попова
Дело генерала Попова связали с обороной на запорожском направлении
Элина Позднякова