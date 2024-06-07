Генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения

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Изобличающие показания на других участников хищения дал экс-командир 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Об этом сообщает ТАСС.
«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», – сказал следователь на заседании второго Западного окружного военного суда.
Следствие готово изменить Попову меру пресечения на домашний арест, однако прокуратура поддерживает решение суда первой инстанции, согласно которому генерал должен находиться под стражей.
Сторона обвинения также просила вести заседание в закрытом режиме, поскольку, по опасениям прокуратуры, журналисты могут обнародовать адрес генерала. Сам же Попов, отвечая на вопрос судьи, заявил, что ничего не имеет против общения с прессой.
Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.
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Никита Кротов