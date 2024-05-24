Генерала Ивана Попова отпустили из СИЗО

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Суд отпустил из СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, его отправили под домашний арест. Об этом сообщает Mash.
Смягчить меру пресечения для Попова принял решение принял 2-й Западный окружной военный суд.
Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе обвинения. СМИ попросили удалиться из зала.
При этом Shot пишет, что решение по апелляции генерал-майора Ивана Попова ещё не принято, а заседание суда продолжается.
Ранее органы следствия и сторона защиты Попова обратились в суд с ходатайством об избрании генералу меры пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, Попов был задержан правоохранителями по подозрению в мошенничестве. Следствие установило его причастность к краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для нужд спецоперации на территории Украины. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.
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Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе обвинения. СМИ попросили удалиться из зала.
При этом Shot пишет, что решение по апелляции генерал-майора Ивана Попова ещё не принято, а заседание суда продолжается.
Ранее органы следствия и сторона защиты Попова обратились в суд с ходатайством об избрании генералу меры пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, Попов был задержан правоохранителями по подозрению в мошенничестве. Следствие установило его причастность к краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для нужд спецоперации на территории Украины. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.
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Элина Позднякова