Генерала Попова доставили в суд

Фото: Минобороны РФ
Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова доставили в суд, где будет рассмотрена жалоба защиты на его арест, сообщает РИА Новости.
Генерал прибыл в суд в наручниках, сопровождаемый тремя сотрудниками военной полиции.
В четверг СК РФ сообщил, что следствие ходатайствует об изменении меры пресечения для Попова с заключения под стражу на домашний арест, учитывая данные о его личности и другие обстоятельства, установленные в ходе расследования.
Читайте также:
Суд рассмотрит жалобы на арест генерала Попова
Генерала Ивана Попова подготовили к освобождению из СИЗО
«Генерала подставили»: Жена замначальника Генштаба Шамарина выдвинула свою версию ареста
Артем Кузьмин