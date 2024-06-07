Генерала Попова оставили в СИЗО

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Второй западный окружной военный суд вновь отклонил ходатайство защиты экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Адвокаты просили заменить содержание под стражей на домашний арест. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Ожидается, что адвокаты будут оспаривать это решение в кассационной инстанции.
Генерал Попов участвовал в заседании по видеосвязи, а судья отказался проводить заседание в закрытом режиме.
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«Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы защиты обвиняемого Попова о смене меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — заявил судья.
Ожидается, что адвокаты будут оспаривать это решение в кассационной инстанции.
Генерал Попов участвовал в заседании по видеосвязи, а судья отказался проводить заседание в закрытом режиме.
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Артем Кузьмин