Стало известно, как генерал Попов отреагировал на решение суда

Фото: Минобороны РФ
Второй западный окружной военный суд принял решение оставить в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда», — гласит решение суда.
Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе обвинения из-за оглашения данных о месте жительства Попова, а также сведения, содержащие в себе государственную тайну.
«Бывало и хуже», — так отреагировал на решение суда сам Попов.
Напомним, органы следствия и сторона защиты Попова обратились в суд с ходатайством об избрании генералу меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил о нестыковке в обвинениях против Попова. По его словам, для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо 150 грузовиков и достаточно много людей, эту аферу нельзя провернуть незаметно.
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