Генконсул России озвучил число релокантов в Алма-Ате

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На консульском учёте в Алма-Ате и области стоит около 80 тысяч релокантов из России. При этом их число заметно уменьшилось – в конце 2022 года их было свыше 300 тысяч человек, сообщил генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев в беседе с прессой.
Он подчеркнул, что в этом регионе наблюдается наибольшая концентрация мигрантов из России – 90%. Речь идёт о россиянах, прибывших в южный Казахстан в период после 2022 года.
Тураев подчеркнул, что за два года количество россиян в Казахстане значительно сократилось. Он предположил, что в ближайшее время их возвращение на Родину продолжится.
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