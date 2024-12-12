Мифическая «рука Кремля»: Релоканты пожаловались на отмену концертов за границей. Кто виноват?

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)
«Самые популярные» исполнители РоссииПо поводу самых популярных — это не преувеличение. На сайте Земфиры* так и указано — «самая популярная рок-певица России». А Noize MC*, в жизни Иван Алексеев, без стеснения именует себя «рок-звездой русского хип-хопа» и «голосом современного времени». И только Монеточка*, она же Елизавета Гырдымова, в списке громких достижений указала только статус иноагента.
При этом у вышеуказанных артистов и отменять-то нечего. В афише Земфиры* значится единственный концерт 7 января в Дубае, у Noize MC* на декабрь запланированы 4 концерта в Европе, причем 3 из них — на одной и той же релокантской площадке, которые пройдут в разных городах, у Монеточки* – одно выступление на этом же шабаше.
Земфира* (Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина)
Там же, к слову, даст концерт и группа «Порнофильмы», чей вокалист Владимир Котляров* наговорил на иноагентство. В афише музыкантов десяток концертов, только теперь в барах и рюмочных.
«Чуда не произошло»На отмену выступлений недавно пожаловался и Моргенштерн*.
«К большому сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене концертов Моргенштерна* в Алма-Ате и Астане по «техническим причинам». Мы искренне приносим свои извинения за доставленные неудобства и благодарим за ваше понимание», — сообщили организаторы концертного тура Concerts Prod.Сам Алишер* довольно скромно, без сарказма и трёхэтажного мата, прокомментировал отмену концертов.
«Чуда не произошло. Сдавайте билеты», — сказал певец фанатам.Ранее Моргенштерна* выдворили из ОАЭ, где репер поселился после отъезда из РФ.
Моргенштерн* (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Также на днях сообщалось, что в Европе отменяют выступления бывшей участницы группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой — жены певца Валерия Меладзе. Причина — потеря интереса зрителей, несмотря на довольно низкую стоимость концерта (от 59 евро).
Сам Меладзе также считает себя знаменитостью первой величины, судя по ценнику, который он выставил перед Новым годом. Валерий готов дать концерт в любой точке мира за скромные 15,5 млн рублей.
Выходит, что беглецы даже за копейки никому не интересы и виной этому не мифическая «рука Кремля».
Полковника никто не ждетВ недавнем интервью одному из YouTube-каналов Лёва* из «Би-2» заявил, что уже 6 месяцев содержит коллектив на свои деньги. Егор Бортник даже был вынужден продать элитную квартиру в российской столице и выплачивать из вырученных денег зарплату артистам.
Лёва Би-2* (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
До этого он сетовал, что за композиции группы, прослушанные в России, не получает никакой прибыли. Со слов музыканта, «Би-2» ничего не получит за 4 млн прослушиваний на российском сервисе. Отчисления также не поступают от Российского авторского общества (РАО).
Стоит отметить, что «Би-2» так и не ликвидировали свою компанию в РФ, долги которой регулярно растут. По данным прессы, задолженность достигла уже порядка восьми миллионов рублей. При этом в 2021 году прибыль ООО «Би-2» составляла 23 миллионов рублей.
Читатели не нашлисьТакже жалуется на нехватку средств российский кинокритик Антон Долин*. Однако вся его популярность сводится к одному — он сын действительно известной поэтессы и барда Вероники Долиной.
Авторитетные эксперты отмечают, что Долин* довольно посредственный эксперт в сфере кино, что, правда, не мешало ему прилично зарабатывать в России. После начала СВО он, по слухам, переехал в Прибалтику. К слову, при поддержке знаменитой матери, которая поддерживает его взгляды.
В конце ноября кинокритик, как и Моргенштерн*, планировал срубить деньжат в Казахстане с презентацией книги «Плохие русские». Но из запланированных пяти мероприятий состоялось только одно, на что деятель жаловался в соцсетях.
На мероприятие в Алма-Ате, в клубе с говорящим названием «Жесть», Долин* заявил, что его материалы все равно «найдут своих читателей». Видимо, пока их у книги нет.
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