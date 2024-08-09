Генподрядчик рассказал о ходе строительства Курской АЭС-2

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Строительство Курской АЭС-2 продолжается по утверждённому графику. Об этом сообщил генеральный подрядчик строительства компания «Атомстройэкспорт» (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом») в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в связи с введением на территории региона режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, будет сокращено количество персонала на строительной площадке. При этом сооружение энергоблоков продолжится в штатном режиме, все системы работают по ранее установленному графику.
Ранее в пятницу пресс-служба МЧС России объявила, что ситуация в российском регионе была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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