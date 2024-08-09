«Как живой щит»: боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области

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Боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. Об этом изданию News.ru рассказал Владимир Севрюков из села Заолешенка. По его словам, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.
Севрюков пояснил, что боевики сразу сказали: «Зайдите в дома, сидите в домах, если будете вылезать, мы будем расстреливать». По его мнению, люди им нужны в качестве живого щита.
В издании добавили, что Владимир смог эвакуироваться в безопасное место.
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«Флаги повесили на магазин советской постройки с толстыми стенами и школу. Расположились, там теперь штаб. Про это Дарьино никто еще ничего никогда не говорил, когда все в Судже начиналось, они оттуда уже потом полезли», — приводят слова Владимира в News.ru.
В издании добавили, что Владимир смог эвакуироваться в безопасное место.
«Под утро в Плехово зашли хохлы, там позлобствовали. Натворили так, что страшно. Поставили миномет и стали расстреливать Борки наши», — рассказала изданию другая жительница Курской области.Читайте также:
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Данил Пономарев