«Вагнеровцы» сделали заявление об атаке ВСУ на Курскую область

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Совет командиров ЧВК «Вагнер» выступил с заявлением после атаки ВСУ на Курскую область. Его публикует близкий к ЧВК Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».
Военные заявили, что готовы прийти на помощь и развернуться в Курской области по первому же зову, «как это было всегда».
В военной компании подчеркнули, что отстаивание интересов России, помощь в процветании страны и защита россиян всегда были главными целями ЧВК «Вагнер».
Ранее военкор Егор Гузенко сообщил об отправке солдат ЧВК в Курскую область для отражения атак украинских войск. Также стало известно, что подразделения группировки были вызваны из-за рубежа, в связи с чем репортёр сообщил о возвращении военных на родину.
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В военной компании подчеркнули, что отстаивание интересов России, помощь в процветании страны и защита россиян всегда были главными целями ЧВК «Вагнер».
Ранее военкор Егор Гузенко сообщил об отправке солдат ЧВК в Курскую область для отражения атак украинских войск. Также стало известно, что подразделения группировки были вызваны из-за рубежа, в связи с чем репортёр сообщил о возвращении военных на родину.
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Анастасия Чинкова