Генпрокуратура хочет изъять более 1 млрд рублей со счетов Ходорковского* и Лебедева

Фото: РИА Новости/Василий Прокопенко
Генеральная прокуратура России обратилась в суд с просьбой изъять и обратить в доход государства часть средств основателя ЮКОС Михаила Ходорковского* и бывшего главы МЕНАТЕП Платона Лебедева, пишет РИА Новости.
По данным агентства, прокуратура требует взыскать деньги со счетов компаний, принадлежащих Лебедеву и Ходорковскому. Речь идет об организациях «Рентли», «Фаргойл», «Сатурн XXV», «Ратибор», «Спецавтотранс», «Эвойл», «Менатеп лимитед», а также «Сибирской лизинговой компании» и «Восточно-сибирской сервисной компании».
Уточняется, что сумма средств, подлежащая изъятию, составляет более $1,8 млн и почти 1 млрд рублей.
16 мая стало известно об иске Генпрокуратуры к Ходорковскому* и Лебедеву, зарегистрированном в Мещанском суде Москвы. Исковые требования не были уточнены.
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* признан в РФ иностранным агентом
Уточняется, что сумма средств, подлежащая изъятию, составляет более $1,8 млн и почти 1 млрд рублей.
16 мая стало известно об иске Генпрокуратуры к Ходорковскому* и Лебедеву, зарегистрированном в Мещанском суде Москвы. Исковые требования не были уточнены.
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* признан в РФ иностранным агентом
Артем Кузьмин