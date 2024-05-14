Ходорковский* пожаловался на ненависть от украинцев в соцсетях

Фото: РИА Новости/Василий Прокопенко
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* рассказал, что столкнулся с ненавистью от украинцев в социальных сетях из-за отказа воевать за группировки, подобные «Русскому добровольческому корпусу»**. Об этом сообщает Time.
По словам Ходорковского*, для многих граждан Украины он является очередным россиянином, который якобы атаковал их государство. Он отметил, что не замечает, чтобы украинцы уважали его «старания» по критике российских властей.
Ходорковский* заключил, что ничего сильно не изменится, если он возьмет оружие.
Напомним, Михаил Ходорковский* в январе текущего года, по данным базы розыска МВД, повторно объявлен в розыск.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Запрещенная в России террористическая организация, внесенная в перечень террористов и экстремистов
Ходорковский* заключил, что ничего сильно не изменится, если он возьмет оружие.
Напомним, Михаил Ходорковский* в январе текущего года, по данным базы розыска МВД, повторно объявлен в розыск.
Читайте также:
Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта
Жителю Новосибирска дали 12 лет по делу о диверсии на железной дороге
Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВС РФ
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Запрещенная в России террористическая организация, внесенная в перечень террористов и экстремистов
Екатерина Коршунова