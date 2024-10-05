Суд арестовал восемь автомобилей экс-замминистра обороны Иванова

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Басманный суд Москвы арестовал восемь автомобилей, принадлежащих бывшему заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки. Об этом агентству ТАСС сообщил сотрудник правоохранительных органов.
Также были временно арестованы два дорогостоящих мотоцикла, принадлежащие бывшему высокопоставленному чиновнику. По словам собеседника агентства, эти транспортные средства принадлежат третьему лицу. При этом фактически ими управляет Тимур Иванов.
Ранее было установлено, что Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлениям, например, путем переоформления чужого имущества.
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Александр Климов