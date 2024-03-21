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Генпрокуратура назвала инсценировкой смерть «крабового короля» Кана

21 марта 2024, 06:02
Фото: iStock/ Monir Hossain

Фото: iStock/ Monir Hossain

Генпрокуратура назвала инсценировкой заявление о смерти Олега Кана, известного как дальневосточный «крабовый король». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ведомства в ходе заседания суда по иску ГП к некоторым предпринимателям, в том числе Кану.
Он рассказал, что из ЗАГСов Сахалинской области и Санкт-Петербурга были получены справки о том, что смерть Кана не регистрировались, что по закону является единственным подтверждением юридическим факта смерти.


«В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — заявил представитель генпрокуратуры.


Он отметил, что правоохранители активно пытаются привлечь Кана активные как к уголовной, так и гражданско-правовой ответственности за организацию убийства и контрабанду краба.

Сейчас суды рассматривают уголовное дело об организации Каном убийства по найму и иски Генеральной прокуратуры о взыскании почти 400 млрд руб. с Кана и еще одного предпринимателя — Дмитрия Дремлюги. По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко.

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Россияне выбрали лучшие, по их мнению, автомобили
21 марта 2024, 05:42

Фото: iStock/ djedzura

Российские автомобилисты проголосовали за лучшие, по их мнению, марки автомобилей. Об итогах всероссийского исследования «Рейтинги Авто года в России» написала «Российская газета».
В опросе фигурировали автомобили, присутствующие на рынке, в том числе завезенные по параллельному импорту, и отдельно рассматривались те марки, которые официально поставляются в Россию.

В сегменте современных машин первую строчку занял Exeed RX, и по смешанным поставкам и по официальным.

В многоцелевых машинах первое место отдано Lada Largus Cross. Второе место заняла Chery Tiggo 7 Pro. При этом среди семейных автомобилей Chery Tiggo 7 Pro заняла первое место.

В рейтинге надежных автомобилей на первой строчке оказался Subaru Forester. А из тех, которые продаются официально, на первой строчке расположилась Lada Niva Legend.

В гибридах и электрокарах участники опроса выбрали Audi E-tron. А среди официально поставляемых на рынок — Voyah Free.

Из автомобилей с пробегом лидерами стали в качестве легенды Lada 4x4, как выгодная покупка — Toyota Corolla, первое авто — Ford Focus и доступная надежность — Toyota Camry.

Лидером по узнаваемости стали Chery и Exeed. А Lexus спустился в самый конец списка.

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В Британии начали расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон
NYT: в Британии начали расследование о попытке кражи медицинских данных Миддлтон
21 марта 2024, 05:23

Фото: РИА Новости/ Владимир Песня

Daily Mirror и New York Times сообщили о расследовании в отношении сотрудников частной клиники The London Clinic, где лечилась Кейт Миддлтон, супруга наследника британского престола принца Уильяма. Они подозреваются в попытке получить доступ к медицинским данным принцессы Уэльской, пишут издания.
Согласно статье Daily Mirror, одного из сотрудников клиники поймали в момент просмотра данных принцессы. Удалось ли сотруднику получить доступ к файлам или поделиться ими с кем-либо за пределами учреждения, неизвестно, сказано в материале NYT.

17 января Кенсингтонский дворец сообщил о плановой госпитализации Кейт Миддлтон для операции на брюшной полости. Позже в СМИ появились публикации об ухудшении здоровья принцессы и обсуждения ее исчезновения с публичных мероприятий. 20 марта Кейт Миддлтон впервые после этих новостей заметили на публике вместе с супругом.

В аккаунтах принца и принцессы Уэльских в социальных сетях, а также на сайте Кенсингтонского дворца была опубликована первая фотография Кейт Миддлтон после перенесенной операции. Ведущие мировые СМИ написали о признаках значительного редактирования изображения. После этого фотография была отозвана всеми крупными информагентствами, а принцесса Уэльская заявила, что за манипуляциями со снимком стоит она сама.

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#медиа
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#больницы
#операции
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На Сахалине паром с пассажирами на борту столкнулся с льдиной
21 марта 2024, 05:13

Фото: iStock/ Wirestock

Грузопассажирское судно, совершавшее рейс на линии между Сахалином и материком (Хабаровский край), получило повреждение, предположительно, в результате столкновения со льдиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, на борту парома находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших нет. Судно ждет аварийной буксировки в хабаровский порт Ванино. В правительстве Сахалинской области уточнили, что авария произошла через полтора часа после выхода судна из порта Ванино.

Прокуратура и руководство компании судна заверили, что контролируют ситуацию. Угрозы жизни и здоровью экипажа и пассажирам нет.

Речь о судне «Александр Деев», которое двигалось на переправе Ванино — Холмск. Теплоход осуществлял движение в тяжелых ледовых условиях. По данным сахалинских властей, экипаж судна обнаружил неисправность рулевого устройства, из-за чего было принято решение о возвращении парома в порт для ремонта.

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#прокуратура
#судно
#компании
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Bloomberg: Минюст США подаст иск против Apple из-за блокировок доступа в iPhone
21 марта 2024, 04:49

Фото: iStock/ Koshiro Kiyota

Минюст Соединенных Штатов решил подать иск к американской корпорации Apple за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, иск может быть подан уже 21 марта. Ведомство намерено обвинить компанию в блокировании доступа к аппаратным программным функциям iPhone.

Иск будет подан в рамках борьбы главы государства Джо Байдена с американскими технологическими гигантами, уточняется в статье.

Этот иск, если будет подан, то станет третьим случаем за последние 14 лет, когда американский Минюст подает в суд на Apple из-за нарушений антимонопольного законодательства.

Последний раз Минюст США подавал в суд на Apple в 2012 году в связи с повышенными ценами на цифровые книги. Тогда суд постановил, что Apple обязана выплатить компенсацию в размере $450 млн.

О планах подать иск ранее писала The New York Times. По ее данным, сотрудники Минюста провели расследование и пришли к следующим вопросам: почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем с другими брендами, а также как Apple блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage. Ведомство также проанализировало платежную систему компании для iPhone, которая не дает возможность другим финансовым фирмам предлагать аналогичные услуги.

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#минюст
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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
21 марта 2024, 04:10

Фото: iStock/ ollegN

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в восточной части Японии, недалеко от Токио. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление.
Эпицентр подземных толчков располагался в префектуре Тотиги. Очаг залегал на глубине 50 км. Об угрозе цунами не сообщалось.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба, Токио. На мобильных телефонах граждан сработала экстренная система оповещения.

В центре Токио было временно прекращено движение поездов метро. Также из-за сбоя в энергоснабжении было приостановлено движение экспрессов между Токио и Аомори.

По данным японского Управления по ядерному регулированию, нештатных ситуации на расположенных в указанном регионе атомных объектах, и в близлежащих префектурах, не зафиксировано.

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#землетрясения
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Балтия, Польша и Чехия потребовали запретить импорт зерна из России в ЕС
Страны Балтии, Польша и Чехия попросили ЕК запретить импорт зерна из РФ в ЕС
21 марта 2024, 02:35

Фото: iStock/ Azay photography

Страны Балтии, Польша и Чехия обратились в Еврокомиссию с просьбой запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз Литвы, который выступил инициатором обращения.
«Просим Еврокомиссию проанализировать возможность ограничений для ввоза российского и белорусского зерна. Россия ведет войну против Украины, а ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС», — заявил министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Навицкас.

Он выдвинул предположение, что в Европу поступает зерно, которое Россия захватила на Украине. В таком случае, по его словам, доходами от продажи зерна Россия финансирует военные действия и оказывает этими поставками давление на внутренний европейский рынок, конкурируя с продукцией местных производителей.

В 2023 году ЕС импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на €437,5 млн, привел данные Навицкас.

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета министров сельского хозяйства стран ЕС 26 марта.

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Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Турции
Эксперты АТОР рассказали, сколько стоит летний отдых в Турции
21 марта 2024, 02:33

Фото: iStock/ Neurobite

Эксперты АТОР посчитали, сколько стоят путевки на лето в Турцию, если купить их в конце марта, передает РИА Новости. Специалисты проанализировали стоимость путевок на двоих на 10 ночей в гостиницах четыре и пять звезд, работающих по системе «все включено», с заездом 11 июня.
Выяснилось, что цена номеров в евро у большинства отелей за год не изменилась либо даже немного понизилась. У некоторых отелей цена увеличилась максимум на четверть в рублях, но именно так за год подорожал и евро к российской валюте. Причиной снижения цен может являться подешевевшая перевозка в Турцию, полагают туроператоры.

Также отмечается, что часть отелей продают номера на летние месяцы дешевле, чем зимой, в период раннего бронирования. Это относится к отелям, у которых акция прошла не слишком успешно. Сейчас можно найти объекты со скидками до 17% от февральских цен. Однако премиальные гостиницы стоимость отдыха только поднимают: там стандартные номера уже раскуплены.

На сегодняшний день путевки на 10 дней в Турцию с заездом в «четверку» в первой половине июня в среднем равны 140-175 тыс. руб. на двоих и 190-230 тыс. руб. — на троих.

В бюджетной «пятерке» можно отдохнуть вдвоем за 165-195 тыс. руб., а втроем — за 210-255 тыс. руб. Стоимость аналогичного отпуска в более премиальном пятизвездочном отеле составляет в среднем 235-300 тыс. руб. на двоих, и до 350 тыс. руб., если провести каникулы втроем.

Отдых в гостиницах уровня Deluxe составит от 370 до 600 тыс. руб. на двоих, а в «тяжелом люксе» — от 0,7 до 1,7 млн руб.

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США эвакуируют своих граждан с Гаити
21 марта 2024, 00:50

Фото: iStock/ Stephen Howard

Соединенные Штаты приступили к эвакуации американских граждан с Гаити, сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Его слова передает ТАСС.
Сейчас американская сторона организует чартерные рейсы на вертолетах из Порт-о-Пренса (Гаити) в Санто-Доминго (Доминиканская Республика), где находится персонал правительства США для оказания консульской помощи.

При этом добираться из Санто-Доминго в США американские граждане уже должны будут самостоятельно.

По словам Патела, на данный момент с властями США связались порядка 1,6 тыс. американцев, заявив о желании воспользоваться возможностью эвакуации с Гаити.

В Гаити ухудшились обстановка в сфере безопасности и гуманитарная ситуация в 2021 году. Тогда был убит президент страны Жовенель Моиз, а также произошло землетрясения, которое унесло жизни более 2,2 тыс. человек. Сегодня банды контролируют свыше 80% территории столицы и объединяются в других регионах республики.

1 марта было подписано соглашение о направлении миротворцев Кении в составе 1 тыс. полицейских в Гаити для борьбы с преступностью. После этого стало известно о планах некоторых преступных группировок Гаити сместить действующее правительство во главе с Ариэлем Анри. 3 марта власти Гаити ввели режим ЧП и комендантский час на всей территории департамента Запад, затем режим ЧП продлили на месяц в Порт-о-Пренса из-за противостояния вооруженных банд и правоохранительных органов. Анри 11 марта объявил, что правительство уйдет в отставку после того, как будет учрежден президентский совет переходного периода.

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#правительство
#человек
#режим
#запад
#землетрясения
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В Петербурге планируется 3D-модель подземного пространства
21 марта 2024, 00:13

Фото: istockphoto.com/Nordroden

В Санкт-Петербурге планируют презентовать 3D-модель подземного пространства города до конца 2024 года.
Такая модель будет способствовать развитию проектов строительства подземных сооружений, которые активно обсуждаются.

Как отметил руководитель проекта отдела региональной геологии и полезных ископаемых западных районов Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского Николай Филиппов, сейчас ведётся работа по созданию такой модели для северной части города.

«Мы завершили создание 3D-модели южной и центральной части города до Большой Невы. Сейчас мы уже начали работу по созданию такой модели для северной части города. Надеемся завершить эту работу до конца года. Наша задача — сделать так, чтобы эта модель была постоянно действующей», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Филиппов.

Он отметил наличие в городе «белых пятен», которые надо зафиксировать, изучить и внести в базу данных.

Ранее эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор Илья Заливухин заявлял, что при проектировании и строительстве новых районов необходимо более тщательно продумывать систему парковок.

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