Генпрокуратура назвала инсценировкой смерть «крабового короля» Кана

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Генпрокуратура назвала инсценировкой заявление о смерти Олега Кана, известного как дальневосточный «крабовый король». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ведомства в ходе заседания суда по иску ГП к некоторым предпринимателям, в том числе Кану.
Он рассказал, что из ЗАГСов Сахалинской области и Санкт-Петербурга были получены справки о том, что смерть Кана не регистрировались, что по закону является единственным подтверждением юридическим факта смерти.
Он отметил, что правоохранители активно пытаются привлечь Кана активные как к уголовной, так и гражданско-правовой ответственности за организацию убийства и контрабанду краба.
Сейчас суды рассматривают уголовное дело об организации Каном убийства по найму и иски Генеральной прокуратуры о взыскании почти 400 млрд руб. с Кана и еще одного предпринимателя — Дмитрия Дремлюги. По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко.
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«В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — заявил представитель генпрокуратуры.
Сейчас суды рассматривают уголовное дело об организации Каном убийства по найму и иски Генеральной прокуратуры о взыскании почти 400 млрд руб. с Кана и еще одного предпринимателя — Дмитрия Дремлюги. По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко.
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Ювелина Бернст