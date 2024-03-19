Адвокаты сообщили о смерти «крабового короля»

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Представитель ответчиков по резонансному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока заявил, что «крабовый король» Олег Кан умер и попросил закрыть дело. Однако представители правоохранительных органов в суде скептически отнеслись к этом сведеньям. Об этом информирует РИА Новости.
«Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович скончался 14 февраля 2023 года. В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса материалы наследственного дела…, а также прекратить производство по делу в отношении Кана», — заявил представитель ответчиков, ссылаясь на сведенья Федеральной нотариальной палаты РФ.В прокуратуре поставили под сомнение заявление защиты, так как в ЗАГСе нет информации о смерти обвиняемого.
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