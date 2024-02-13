Cтало известно, почему Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов

Фото: Фотобанк Московской области
Генпрокуратура требует передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Причиной этому является незаконная приватизация в 1990-е. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на иск к владельцам предприятий.
В ведомстве сообщили, что активы заводов были выведены за пределы Российской Федерацию, чтобы нанести ущерб ее национальным интересам, безопасности и обороне. По правилам приватизации на 1992 год, принимать решение о передаче заводов в частным лицам должно было правительство России, но это не произошло и приватизация была утверждена региональными властями.
ГП уточняет, в 2023 году владелец заводов Юрий Антипов завладел 100% акций. Затем он оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО «Компания «Эталон». Так, три стратегически важных для обеспечения обороноспособности страны завода оказались под контролем резидентов недружественных РФ стран.
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Алина Юрчак