Имущество экс-полковника СК Киреева конфисковано в пользу РФ

Фото: Фотобанк Московской области
Бывший руководитель Хорошевского отдела СУ Следственного комитета по Москве Рустам Юсупов, экс-глава СУ по СЗАО Сергей Ромодановский и его заместитель, бывший следователь Андрей Жерютин арестованы до 10 января. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
По информации пресс-службы, обвинения против них включают организацию преступного сообщества, получение взятки, фальсификацию доказательств, незаконное задержание и заключение под стражу, а также привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности и незаконное возбуждение уголовного дела.
Ранее в этот день стало известно о задержании этих троих бывших московских следователей. По данным источника «Известий», претензии к экс-сотрудникам СКР могут быть связаны с расследованием дела IT-компании Merlion. Вячеслав Симоненко, бывший генеральный директор IT-компании Merlion, обвиняется в создании преступного сообщества и инсценировке покушения на свою жизнь. Также он обвиняется в ложном доносе.
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Елена Перлова