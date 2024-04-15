Суд приговорил экс-руководителя Merlion к 22 годам колонии за аферы

Фото: iStock/blinow61
Бывший гендиректор компании Merlion Вячеслав Симоненко приговорен к 22 годам лишения свободы за совершенные аферы. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Хорошевский суд Москвы определил, что наказание фигурант будет отбывать в колонии строгого режима.
При этом сторона обвинения настаивала на 24-х годах заключения.
Также Симоненко будет обязан выплатить штраф четырем пострадавшим по делу.
Напомним, компания Merlion является одним из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники и мебели. Ее бывший руководитель Симоненко входил в состав ОПГ, которая занималась подлогом и фальсификацией документов, хищением средств, заведомо ложным доносом о совершении преступлений с целью обогащения.
Читайте также:
Экс-сотрудницы «Промсвязьбанка» попали под суд из-за хищения 650 млн рублей
ФАС подозревает «Альфа-Банк» в обмане клиентов
Юрист Гусятников: Банк может списать деньги без согласия клиента
При этом сторона обвинения настаивала на 24-х годах заключения.
Также Симоненко будет обязан выплатить штраф четырем пострадавшим по делу.
Напомним, компания Merlion является одним из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники и мебели. Ее бывший руководитель Симоненко входил в состав ОПГ, которая занималась подлогом и фальсификацией документов, хищением средств, заведомо ложным доносом о совершении преступлений с целью обогащения.
Читайте также:
Экс-сотрудницы «Промсвязьбанка» попали под суд из-за хищения 650 млн рублей
ФАС подозревает «Альфа-Банк» в обмане клиентов
Юрист Гусятников: Банк может списать деньги без согласия клиента
Анастасия Чинкова